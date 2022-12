Prefeitura de Acopiara faz concurso com salários de até R$ 7,5 mil

A prefeitura de Acopiara, no sul do Ceará, divulgou edital de concurso público com 149 vagas e salários que vão até R$ 7,5 mil. Das oportunidades, são 117 para ampla concorrências e 32 voltadas para pessoas com deficiência (PcD).

Os interessados podem se inscrever até 15 de janeiro de 2023 no site da Universidade Patativa do Assaré, organizadora do concurso. Há vagas para nível médio, técnico e superior.

Veja quais são as oportunidades abaixo.

Nível médio e técnico

Agente administrativo



Gestor em saúde pública



Técnico em radiologia



Topógrafo

Nível superior

Assistente social



Dentista



Enfermeiro



Médico



Nutricionista



Professor



Psicólogo



Psicopedagogo

Para se inscrever, é necessário pagar um boleto no valor de R$ 100 para participantes de nível médio e R$ 150 para nível superior. A prova será objetiva e está prevista para ser aplicada em fevereiro.

