Réveillon 2023: Prefeitura de Fortaleza realiza treinamento com ambulantes

Em preparação para as festas de Réveillon, a Prefeitura de Fortaleza promove nos dias 19 e 20 de dezembro a capacitação para vendedores ambulantes que estarão presentes no evento. A ação será na Coordenadoria de Vigilância em Saúde seguindo a divisão em três turmas, sendo duas no dia 19, divididas nos turnos da manhã e da tarde, e a terceira no horário das 8 às 12 horas, no dia 20.

Temas como segurança, higiene alimentar e descarte correto de resíduos sólidos gerados serão abordados durante a preparação. Em relação aos resíduos sólidos, os ambulantes contarão com uma palestra ministrada pela equipe do programa Re-Ciclo, resultado da parceria da Prefeitura de Fortaleza com o iFood e a startup Solos.

O intuito é a conscientização dos ambulantes sobre a prática da reciclagem e a natureza sustentável do evento. Com isso, tanto o que será descartado terá um melhor aproveitamento como espera-se a diminuição do lixo a ser coletado ao fim do evento.

Participação dos Ambulantes

Os interessados se cadastraram nas sedes das Secretarias Executivas Regionais 2 e 12, que correspondem às áreas da Beira Mar e Praia de Iracema, onde atuarão em barracas fixas distribuídas entre a avenida Rui Barbosa e João Cordeiro, e desse trecho até o espigão da Praia de Iracema.

Foram disponibilizadas 239 vagas fixas para as festas de fim de ano em Fortaleza, cada uma dispondo de até três profissionais volantes que prestarão atendimento itinerante aos participantes do evento.

