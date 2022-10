Homem quebra moto de agente da Cagece por causa de corte no fornecimento

O morador usou uma alavanca de ferro da própria equipe para estragar parte do veículo do funcionário

Um homem de Juazeiro do Norte quebrou a moto de um funcionário da Cagece revoltado com o corte da água de sua residência. Ele usou um ferro da própria equipe para bater no veículo. Mesmo com a ação do morador, o corte do abastecimento de água da casa foi cumprido. O momento foi filmado por outro integrante da equipe nessa quarta-feira, 26.

Em nota, a Cagece informou que a Polícia foi acionada para a ocorrência no bairro Santa Tereza, em Juazeiro do Norte. A companhia disse ainda que o colaborador encontra-se bem e ratifica que repudia qualquer ato de violência.

A Polícia Militar informou que foi acionada para uma ocorrência onde a vítima, funcionária da Cagece, disse que foi ao local cumprir uma ordem de corte de fornecimento de água, momento em que o morador, que não foi identificado, o agrediu, inclusive chegou a danificar sua moto. Quando a composição chegou ao local, foram realizadas diligências, entretanto, o suspeito não foi localizado. A vítima foi orientada pela Polícia a comparecer a delegacia de polícia civil para registrar o fato.

