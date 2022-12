A Socicam está promovendo a 21ª edição da campanha Cartão Social Socicam. A ação, que ocorre desde 2001, permite o envio de cartões de Natal de forma gratuita no período que antecede as festas de fim de ano.

Neste ano, a ação acontece nos terminais de ônibus gerenciados pela empresa em Fortaleza, que são Antônio Bezerra, Conjunto Ceará, Lagoa, Messejana, Papicu, Parangaba, Siqueira, Washington Soares e Prefeito José Walter.

Além da Capital cearense, a campanha acontece nos estados de Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e São Paulo.

“São 21 anos realizando essa ação incrível, que leva carinho e afeto a tantas pessoas ao redor do Brasil. Temos muito orgulho desse trabalho. Em pouco mais de duas décadas, a campanha já enviou mais de 86 mil cartões”, explica a Coordenadora de Comunicação da Socicam, Lorena Dantas.

Os interessados em participar da ação devem ir ao espaço do Cartão Social, informar para quem o bilhete será enviado e a mensagem para que a equipe responsável possa entregar.

Além de garantir o cartão e o envio, a empresa deixa à disposição uma equipe para auxiliar na escrita dos cartões, permitindo que pessoas não alfabetizadas possam participar da ação.

No total, mil cartões, adquiridos do Grupo de Apoio a Adolescente e a Criança com Câncer (Graacc), estarão disponíveis para a população.

