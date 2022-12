Ônibus de Fortaleza: virada de ano terá tarifa zero

A Prefeitura de Fortaleza anunciou, na tarde desta quarta-feira, 21, que haverá tarifa zero nos ônibus durante a virada de ano. A tarifa zero começa a valer às 16 horas do sábado, 31, e vai até às 5 horas da manhã de domingo, 1º. A iniciativa é uma parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).

Com informações da repórter Ana Rute Ramires

