O novo restobar Tropicanos, na Aldeota, zona nobre de Fortaleza, chamou a atenção de moradores e internautas por conta de um dos drinks presentes no cardápio do estabelecimento. “Tô na fossa”, como foi nomeado, leva uma série de bebidas alcoólicas dentro de recipientes inovadores: cano plástico e tampa de ralo. A principal dúvida dos consumidores era a validação por parte dos agentes de saúde.

A formulação contém cinco destilados, entre eles, tequila, rum, vodka, gin, licor de laranja, além de sumo e refrigerante de limão. Inaugurado na última quinta-feira, 15, a visão da empresa é proporcionar um giro cultural e mostrar a latinidade do Brasil por meio de alimentos e bebidas entregues de forma criativa.

A ideia do ‘Tô na Fossa' surgiu da mente dos sócio-proprietários Paulo Henrique Ribeiro Dos Santos, 30, chef de cozinha, e Isabela Osterno Nóbrega, 25, administradora e bartender, durante ida a uma loja de construção. “Estávamos procurando cano PVC para concluir a obra, quando nos deparamos com uma caixa sifonada com tampa de ralo e automaticamente batizamos assim.”

“As pessoas se divertem, e entendem que faz parte da temática do lugar, descontraído e alegre”, pontuou Paulo, ao ser questionado sobre a avaliação dos clientes ao experimentá-la.



A brincadeira é permitida?

Cientes que, apesar do PVC (Policloreto de Vinila) não ser legalizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para estes fins, Paulo e Isabela colocaram dentro do recipiente um acrílico específico para alimentos e líquidos, não ocasionando, assim, o contato com a toxicidade do material plástico.

Mesmo este tipo de plástico liberando substâncias que são cancerígenas, a especialista em controle de qualidade e engenheira de alimentos, Evânia Altina, explica que, como há a presença do acrílico, portanto, produzindo uma barreira de proteção entre o líquido e o plástico, a condição se torna segura.

Já em relação à tampa do ralo, a profissional afirma que também é uma prática aceita pelo órgão, visto que ela é usada somente "como um adereço", e que não encosta na bebida.

Outras invenções



Ainda existem outras duas criações, uma já disponível no local, que é a casquinha de caranguejo dentro de uma carapaça de ostra. A segunda segue em andamento, a “Bota para Dois”, feita de porcelana. Ela deve estar disponível para o público a partir da próxima semana, bastando apenas "bater o martelo" para saber se ela virá com piña colada ou café.



Bota para Dois deve ser disponibilizado a partir da próxima semana, confirmou um dos sócios (Foto: Arquivo Pessoal/Paulo Henrique Ribeiro Dos Santos)



Casquinha de caranguejo dentro de uma carapaça de ostra (Foto: Reprodução/Tropicanos)



