Alunos de cursos profissionalizantes gratuitos participam de formatura no Teatro São José

Na manhã desta terça-feira, 20, cerca de 581 estudantes receberam seus certificados de conclusão de cursos profissionalizantes pelo programa Fortaleza + Futuro. A entrega dos certificados ocorreu durante uma cerimônia realizada no Teatro Municipal São José, localizado no bairro Centro. Com a formação completa, os estudantes dos 11 cursos ofertados pelo programa agora têm uma nova chance de ingressar no mercado de trabalho e evoluir em sua carreira profissional.

O Fortaleza + Futuro é uma iniciativa realizada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Ao todo, o programa conta com 223 turmas em aulas presenciais nas três unidades do Senai em Fortaleza, nos bairros Jacarecanga, Parangaba e Barra do Ceará, além de turmas na modalidade EAD (Ensino a Distância).

Em execução desde março deste ano, o programa tem como objetivo beneficiar 6.265 estudantes, de 11 qualificações profissionais: meio ambiente; gastronomia e produção de alimentos; produção cultural, design e vestuário; informação e comunicação - tecnologia da informação; infraestrutura e construção civil; energia renovável; refrigeração; manutenção em geral e gestão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na ocasião, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, entregou os certificados na mão dos alunos. Um dos que receberam seus certificados foi Orlando Andrade. Formado no curso de montador de sistemas fotovoltaicos, ele conta que, com frequência, fazia buscas na internet pela temática. Em um dia, ele se deparou com a oportunidade de ingressar gratuitamente no curso ofertado pelo projeto Fortaleza + Futuro.

"Eu fiquei muito feliz em concluir esse curso. Eu buscava ao máximo não faltar, cumprir toda a carga horária, para hoje estar apto para trabalhar com painéis solares. Concluir esse curso é uma felicidade extrema, porque é um leque de opções que se abrem a mais pra mim", conta Orlando, que foi aluno do Senai na unidade do bairro Barra do Ceará. O aluno, que também é violinista, realizou a abertura do evento com uma apresentação musical.

Orlando foi um dos 581 estudantes que concluiram os cursos gratuitos (Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo)



Com a profissionalização completa, o aluno já conquistou uma oportunidade de ingressar na nova carreira. "Eu consegui uma vaga para trabalhar numa empresa que presta serviços de engenharia para Enel, em parques eólicos. A empresa está apta a executar serviços de painéis solares em edificações de médio e alto padrão", relata o formando.

Rodrigo Nogueira, secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE) de Fortaleza, explica que a solenidade simboliza um momento de mudança na vida de muitas pessoas. "Estamos entregando 600 certificados e, ao longo de 2022, entregamos mais de dois mil certificados como esses. Depois da pandemia muitas profissões estão com a demanda maior. É um momento de quem quer se reinventar, procurar uma qualificação, ou para quem quer se aprimorar", pontua o secretário.

Para a coordenadora de qualificação profissional na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), além da inserção no mercado de trabalho, a conclusão dos cursos profissionalizantes também é uma oportunidade para se tornar um empreendedor

A coordenadora explica que os cursos são ofertados de acordo com os dados fornecidos pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). "Há uma comunicação imediata entre a nossa célula e o Sine municipal. Quanto mais demanda tiver no mundo do trabalho, a gente chega junto e oferece os cursos e qualificações profissionais que mais precisam", explica Nadiezia.

O programa já tem continuidade confirmada para o ano de 2023. As inscrições para o programa Mais Futuro serão iniciadas no próximo mês de janeiro e podem ser feitas no site oficial da iniciativa. Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e ser morador de Fortaleza. As capacitações são gratuitas, com carga horária entre 16h/a e 160h/a,

Serviço: Programa Fortaleza + Futuro

Inscrições: Início em janeiro de 2023

Onde: Site do Mais Futuro



Sobre o assunto Rede Cuca inicia período de matrículas de cursos

Centro de Línguas abre 858 vagas para cursos de inglês e outros 5 idiomas

Mais de 7 mil vagas estão abertas para cursos e esportes na Rede Cuca

Tags