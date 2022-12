Rede materno-infantil em Fortaleza passará por readequação

As emergências do Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceição (HDNSC) e do Hospital Distrital Gonzaga Mota da Barra do Ceará (Gonzaguinha da Barra) oferecem, a partir dessa terça-feira, 20, atendimento exclusivo de demandas obstétricas e ginecológicas, com o intuito de oferecer melhor atendimento materno-infantil em Fortaleza.

A ação disponibiliza 37 leitos do HDNSC e 40 leitos do Gonzaguinha da Barra. Os leitos serão destinados aos pacientes clínicos, encaminhados pela Central de Regulação, trazendo benefício para aqueles que necessitam de internação, que estão em observação nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) de Fortaleza e precisam de vaga hospitalar para internação.

Os pacientes que buscam o Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceição para atendimento com urgência devem se dirigir, a partir desta terça-feira, às Unidades de Pronto Atendimento dos Bairros Conjunto Ceará e Autran Nunes, que ficam em uma distância de cerca de 3 a 3 quilômetros (km) do hospital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já aqueles que vão ao Gonzaguinha da Barra podem procurar as UPAs dos bairros Vila Velha e Cristo Redentor, ficam a 750 metros e 4 km do hospital.

Para os casos que apresentam baixa complexidade, que não necessitam de atendimento com urgência,a orientação é buscar apoio em qualquer um dos 116 postos de saúde de Fortaleza que recebem demandas espontâneas.

Serviço

Hospitais de Fortaleza passam por readequação de atendimento materno-infantil

Hospital Nossa Senhora da Conceição

Endereço: Rua 1018, 148 - Conjunto Ceará II, Fortaleza



Telefone: (85) 4042 1012

Hospital Distrital Gonzaga Mota da Barra do Ceará

Endereço: Av. Dom Aloísio Lorscheider, 1130,Conjunto Nova Assunção/ Barra do Ceará, Fortaleza

Telefone: (85) 3452 2394



Sobre o assunto Fortaleza: empresas de ônibus ofertarão 320 viagens extras na semana do Natal

Covid-19: Pfizer para crianças de 5 a 11 anos e Coronavac estão esgotadas em Fortaleza

Tags