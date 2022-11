Mais de 7 mil vagas estão abertas para cursos e esportes na Rede Cuca

Matrículas para os cursos iniciaram nessa terça-feira, 1º, e, para esportes, as inscrições começam na próxima terça-feira, 8

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), disponibiliza mais de 7 mil vagas para cursos e práticas esportivas na Rede Cuca para o mês de novembro. As matrículas para os cursos iniciaram nessa terça-feira, 1º, e, para esportes, as inscrições começam na próxima terça-feira, 8.

Para quem tem interesse, as inscrições podem ser feitas no Portal da Juventude. Neste mês, são disponibilizadas 780 vagas para os cursos de formação e artes. Entre as categorias estão aulas de balé, teatro, fotografia de moda, inglês para o mercado de trabalho, violão intermediário, informática para escritório e oficina de empregabilidade.

Na área da prática de esporte, a Rede Cuca disponibiliza 6.500 vagas em 29 opções de modalidades, como natação, jiu-jitsu, muay thai, taekwondo, handebol, futsal, basquete, vôlei, cross cuca, treinamento funcional, natação entre outros.

Para os alunos já matriculados nas atividades de esporte com pelo menos 75% de presença no mês anterior têm a sua matrícula automaticamente renovada. As vagas remanescentes são abertas a novos alunos. Os cursos e esportes estão distribuídos nos Cucas Barra, Mondubim, Jangurussu, José Walter e Pici.

Matrículas

Para se matricular, é necessário fazer o cadastro no Portal da Juventude e obter o número Juvi. Para isto, é preciso ter e-mail e CPF válidos. A Sejuv destaca que cada aluno poderá participar de apenas um curso de formação ou uma modalidade esportiva por mês.

O público-alvo nas atividades nos equipamentos da prefeitura são jovens de 15 a 29 anos, mas há modalidades esportivas como hidroginásticas, futsal, natação e judô que atendem também outras faixas etárias.

Para as modalidades de natação e triathlon, é necessário realizar um teste de aptidão que pode ser marcado a partir desta quinta-feira, 8, ligando para o Cuca do seu interesse. Ao todo, Fortaleza possui quatros Cucas. São eles: Barra, Jangurussu, Mondubim e José Walter.

Serviço

Calendário Rede Cuca

Cursos

Cursos de artes: a partir de terça-feira, 1º

Cursos de formação e tecnologia: a partir desta quinta-feira, 3

Início das aulas: terça-feira, 8

Esportes

Artes marciais: a partir de terça-feira, 8

Esportes coletivos: a partir de quarta-feira, 9

Demais modalidades: a partir de quinta-feira, 10

Início das aulas: imediato

