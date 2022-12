Centro de Línguas abre 858 vagas para cursos de inglês e outros 5 idiomas

O Centro de Línguas está com inscrições abertas para novos alunos. São ofertadas 858 vagas para o semestre 2023.1 nos cursos de português, inglês, alemão, espanhol, italiano e francês. As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de dezembro, através do Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura.

Os cursos de línguas estrangeiras têm duração de três anos e meio. Já o curso de português dura dois anos e meio. Para se inscrever, os candidatos devem preencher o formulário eletrônico e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 88.

Inscrições

Para participar da seleção, os candidatos devem, ainda, ter concluído ou estar cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental, tendo a idade mínima de 14 anos completos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para acontecer no dia 15 de janeiro. Para os candidatos que concorrem às vagas de português, a prova abordará conhecimentos gerais. Já para os candidatos às vagas dos cursos de línguas estrangeiras (inglês, espanhol, italiano, francês e alemão), o exame trará conteúdos de língua portuguesa e conhecimentos gerais.

Metade das vagas será preenchida por alunos regularmente matriculados na última série do ensino fundamental (9° ano) até a última série do ensino médio (3° ano), em escolas públicas da rede de ensino municipal, estadual ou federal.

Os aprovados na seleção deverão pagar taxa de matrícula semestral no valor de R$ 88, para estudantes dos idiomas estrangeiros. Já os estudantes do curso de português pagarão a taxa de R$ 120, por semestre. A taxa custeia material didático do semestre letivo.

Serviço

Centro de Línguas está com inscrições abertas

Prazo das inscrições: 20 de dezembro

Cursos ofertados: português, inglês, alemão, espanhol, italiano e francês

Taxa das inscrições: R$ 88

Inscrições pelo: Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura

Mais informações: Diretoria de Concursos e Seleções (Dices)

Endereço: Av. João Pessoa, 5609 – Damas

Telefone: 3433.2979





