Inovação econômica, incentivo ao esporte e à cultura: conheça os destaques da Regional 9

Apesar de abranger bairros com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a Regional 8 de Fortaleza tem muito do que se orgulhar. É lá que está localizado o campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece), um dos maiores centros de pesquisa, educação e assistência do Estado, a Arena Castelão e o Centro de Formação Olímpica, além de diversos projetos sociais que buscam mudar a vida de crianças e jovens.



Como parte do projeto multimídia "Nossos Bairros, Nossa Fortaleza", confira a seguir alguns dos principais destaques de cada um dos nove bairros da SR8.

Boa Vista

O Boa Vista é um dos bairros mais jovens de Fortaleza. Criado em 2009 como a junção dos então bairros Castelão e Mata Galinha, essa comunidade abriga pouco mais de 12 mil moradores. O bairro é cortado por algumas das principais avenidas de Fortaleza, como a Alberto Craveiro e a Deputado Paulino Rocha, e tem como principal destaque a Arena Castelão, estádio que sediou partidas da Copa do Mundo em 2014.

Modernizado para a Copa do Mundo, o Castelão possui hoje capacidade para 63.903 espectadores sentados, sendo um dos 60 maiores estádios do mundo. Há ainda no bairro o Centro de Formação Olímpica, espaço focado no desenvolvimento esportivo do Ceará.



Dendê

O Dendê tem parte do seu território intacto - sem construções, apenas com área verde. O bairro possui forte ligação com seu vizinho Itaperi, tanto que parte do campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (Uece) se estende pelos limites do Dendê. Aliás, é lá que está sendo construído o Hospital Universitário da Uece (HUC), que tem previsão de entrega para 2023 e terá 654 leitos de internação distribuídos em três torres (clínica, cirúrgica e materno-infantil).

Outro equipamento entregue recentemente e que busca redesenhar a história dessa comunidade é o Parque Dom Aloísio Lorscheider, na avenida Bernardo Manuel. Inaugurado no início deste ano, ele possui rampa de skate, campo de futebol, academia ao ar livre, quadras poliesportivas, anfiteatro e biblioteca.



Dias Macêdo

Passam pelos limites do bairro Dias Macêdo avenidas importantes, como a Alberto Craveiro e Senador Carlos Jereissati. O nome do bairro remete à família Macedo, que possuía fartas áreas de terra na região. A Igreja de São Francisco de Assis, localizada na avenida Alberto Craveiro, 900, é um símbolo e um portão de entrada para o bairro.

Itaperi

O nome Itaperi deriva do indígena e significa “pequena aldeia no meio da grande floresta”. O bairro é bastante conhecido também pelo nome de algumas de suas ruas, que remetem a países, como as ruas Equador, Alemanha, Austrália, Suécia e Peru. É nesta parte do bairro que fica localizada a Praça Parque das Nações, que faz referência a esse diferencial.

No Itaperi também se encontra o principal campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Fundada em 1975, a instituição possui 78 cursos de graduação, além de mestrados, doutorados e especializações. Outro destaque da localidade é a sede do Instituto Nordeste Cidadania (Inec), que promove a cidadania por meio de programas socioambientais e de microfinanças com objetivo de fomentar o desenvolvimento sustentável.



Parque Dois Irmãos

O território do Parque Dois Irmãos é cortado por dois dos principais corredores urbanos de Fortaleza: as avenidas Bernardo Manuel e Presidente Costa e Silva. Essa comunidade começou a tomar forma há pelo menos 50 anos e boa parte do espaço hoje habitado no bairro é oriundo de grandes lotes que foram sendo vendidos. Entre os destaques da região, há três areninhas e a sede da organização Projeto Rosalina - Missão Vida em Foco, voltada para assistência social e evangelização.



Passaré

O Passaré - cujo nome, em tupi-guarani, significa “lagoa do atalho” - é um dos bairros que se tornou valorizado com a realização da Copa do Mundo no Brasil, em 2014. Nesse meio tempo, foram construídos muitos condomínios de casas e apartamentos de luxo na região.

Entre os destaques do bairro está a sede da Central Única de Favelas (Cufa), localizada no cruzamento da rua Regina de Fátima com a travessa Celso Athayde. Fundada há 20 anos no Rio de Janeiro, a Cufa atua em favelas e comunidades periféricas de todo Brasil e de alguns países do mundo. No Ceará, desenvolve projetos como a Taça das Favelas, o Prêmio Pretos Empreendedores e o projeto Mães da Favela. Outro ponto-chave do bairro é o Parque Ambiental do Passaré.



Planalto Ayrton Senna

A história do bairro remonta ao início da década de 1990, quando um grupo de famílias ocupou um terreno ao lado do Conjunto Prefeito José Walter e passou a demarcar a área. O movimento cresceu e, ao fim da demarcação, a área era composta por 100 ruas.

Eram aproximadamente 4 mil famílias morando no espaço, a maioria composta por pessoas que vinham do Interior. Passados alguns anos, os barracos foram dando lugar às casas de alvenaria e, nos últimos anos, o bairro tem recebido equipamentos e serviços públicos, especialmente de educação. Um dos grandes destaques é a Feira Livre do Planalto Ayrton Senna.



Prefeito José Walter

Localizado nos limites de Fortaleza, o bairro faz divisa com a cidade de Maracanaú e é majoritariamente residencial, mas com boas opções de comércio e serviços. Por ser um bairro planejado, também possui boa estrutura de serviços públicos. Inicialmente planejado para atender à expansão populacional de Fortaleza, o José Walter foi pensado para ter 5.500 moradias, mas, atualmente, após diversas ampliações, abriga mais de 32 mil moradores.

No bairro também ficam localizados os conjuntos Cidade Jardim e Loteamento Parque Montenegro. Entre os destaques voltados para cultura e educação, há o Cuca José Walter e a Biblioteca Comunitária Coisa de Preto.



Serrinha



A história dessa comunidade está muito ligada ao de sua vizinha, Parangaba, que foi ponto de ligação importante para a economia cearense. Parte do território da Parangaba, aquela região era o ponto intermediário no transporte de gado. Hoje, a comunidade da Serrinha é cortada por duas das principais e mais movimentadas avenidas desta região de Fortaleza, as avenidas Dr. Silas Munguba e Bernardo Manuel.

Originalmente batizada como Praça Manoel Soares de Sousa, a Praça da Cruz Grande é símbolo do bairro Serrinha. Boa parte da história do bairro se desenvolveu nos entornos desta praça, que sempre foi reconhecida como principal ponto de encontro da comunidade. Outros destaques são a Feira da Serrinha e a Biblioteca Comunitária Viva a Palavra.



Para conhecer mais histórias sobre a Regional 8, leia o caderno especial do projeto “Nossos Bairros, Nossa Fortaleza” neste link.

SERVIÇO

Projeto Nossos Bairros, Nossa Fortaleza

O projeto multimídia “Nossos Bairros, Nossa Fortaleza - Mapeamento Econômico, Humano e Afetivo da cidade de Fortaleza” apresenta, numa abordagem jornalística-etnográfica não convencional, as principais características e potencialidades de cada um dos 121 bairros da Capital.

A primeira etapa do projeto resultou em 12 cadernos com reportagens especiais sobre as 12 Regionais. A segunda etapa, que lança um olhar mais amplo sobre Fortaleza, sua cartografia e patrimônio, será publicada em formato de livro pela Fundação Demócrito Rocha (FDR). O material será lançado em dezembro deste ano, nas versões impressa e digital. Para saber mais sobre o projeto, clique aqui.

"Nossos Bairros, Nossa Fortaleza" é uma realização da Fundação Demócrito Rocha em parceria com a Câmara Municipal de Fortaleza.

