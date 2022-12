Casas de Cultura da UFC: prova de seleção será reaplicada após falha

Em nota, a Reitoria informou que assim que o erro foi identificado, as devidas providências foram tomadas e a prova será reaplicada

Após um erro durante a aplicação da avaliação de admissão das Casas de Cultura Estrangeiras, nesse domingo, 11, a Universidade Federal do Ceará (UFC) informou que o exame será reaplicado. A nova avaliação será no próximo domingo, 18, e os candidatos podem acompanhar as informações sobre a seleção pelo site da Fundação Cetrede.

Em nota publicada nos meios de comunicação, a Reitoria diz que a prova aplicada no domingo já havia sido aplicada em outra seleção das casas de cultura e que o erro foi uma falha humana. Aditivo foi publicado no Edital nº 10/2022 para incorporar a data da reaplicação ao cronograma.

A nota informa que assim que o erro foi identificado as devidas providências foram tomadas e que o teste de nível para o ingresso nos semestres II à IV não sofreu nenhum tipo de prejuízo.



“Reiteramos que a Reitoria, a Pró-Reitoria de Extensão (PREX), a Fundação CETREDE e a Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira, assim que tiveram ciência do ocorrido, agiram em conjunto para a tomada dos encaminhamentos cabíveis. A administração formou uma comissão interina para acompanhar os procedimentos e assegurar que situação semelhante não venha a se repetir”, afirma a nota.

