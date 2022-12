Importunação sexual no ônibus: Prefeitura de Fortaleza recebe 151 denúncias via WhatsApp

Por meio da ferramenta Nina, que funciona via WhatsApp, a Prefeitura de Fortaleza recebeu denúncias de 151 pessoas que sofreram ou que presenciaram um caso de importunação sexual no transporte público. Cerca de 80% das vítimas são mulheres, e o local onde mais ocorrem os assédios é dentro dos ônibus da Capital.

De acordo com os dados da ferramenta, foram 117 ocorrências dentro dos coletivos. Na maioria dos casos, as pessoas são vítimas de ações como encoxar ou apalpar sem consentimento, com 57 denúncias.

Foram registrados também casos de intimidação (22), tocar-se ou se mostrar (21), perseguição (12), fotos não-autorizadas (07) e outros (31).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O canal de WhatsApp da ferramenta foi lançado em setembro. Antes, as vítimas precisavam realizar a denúncia por meio do aplicativo Meu Ônibus. A partir do registro, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) pode procurar imagens de câmeras de segurança que ajudem nas investigações dos casos pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Como denunciar

Para denunciar uma importunação sexual ocorrida no transporte público, as vítimas devem fazer um cadastro junto ao número de WhatsApp da Nina 2.0: 85 93300 7001. É preciso fornecer o maior número de informações possíveis, como o número do veículo, o horário do incidente, a linha e o local.

Também é importante descrever o agressor para facilitar a identificação, informando cor da roupa, acessórios e características físicas. Ao finalizar, é necessário fazer um Boletim de Ocorrência (B.O) para que a Polícia possa apurar os casos, solicitando as imagens do interior dos veículos.

Sobre o assunto Ferramenta Nina recebeu 73 denúncias de assédio no transporte público em um mês

Tags