Casal cearense faz ensaio fotográfico em fast-food de Fortaleza onde deram o primeiro beijo

Foi nas longas conversas, boas risadas e lanches pela madrugada de Fortaleza que a história de amor entre Paulo Peixoto e Camila Borja, ambos de 30 anos de idade, teve início. Como na trama de um filme de comédia romântica, tudo começou como uma grande amizade de Carnaval que, posteriormente, foi marcada por um primeiro beijo sabor hambúrguer com batata frita.

Pensando nisso, para celebrar o casamento religioso, que será realizado em 21 de janeiro de 2023, eles organizaram um ensaio fotográfico no McDonald's do bairro de Fátima, local que marcou momentos felizes da relação.

Foi nos festejos de Carnaval de 2017 que o advogado Paulo Peixoto e a servidora pública Camila Borja se conheceram. Uma amiga em comum do casal organizou uma casa para reunir amigos e aproveitar o feriado em São Benedito, a 332,4 km de Fortaleza.

Durante os dias que permaneceram no local, não houve nenhum interesse romântico aparente entre eles. Porém, como o grupo manteve o contato, eles dois acabaram trocando mensagens por vários dias e engataram em uma próspera amizade.

Poucos dias após retornarem da comemoração na casa, Camila decidiu se reunir novamente com o pessoal que esteve presente na festa, porém Paulo não pôde comparecer. Ela e uma amiga chegaram a ir juntas para o evento, que seria em um pub na Capital. Em uma troca de mensagens, Camila contou a Paulo onde estaria, ao passo que ele perguntou como ela voltaria para casa.

“Perguntei como ela voltaria para casa e ela disse que ia pedir um Uber. Na mesma hora, eu disse: ‘você ‘tá’ doida, mulher? Me avisa quando quiser voltar que eu passo aí para te buscar’. Mas ela é teimosa, disse que não queria me dar esse trabalho. Eu insisti. Então, ela propôs que, se terminasse o evento e a carona ainda estivesse de pé, eu teria cinco minutos para responder ou ela pediria o Uber, porque iria entender que eu tinha dormido”, conta Paulo.

Fome de amor

Camila relata ter ficado esperando por um tempo com a amiga até que ele chegasse de carro. Naquele dia, chovia bastante em Fortaleza. Após deixar a amiga em casa, Paulo estava no volante em direção à casa de Camila, que era em um bairro mais afastado do local onde se encontravam.

Durante todo o percurso, eles conversaram sobre a vida, os sonhos, desejos para o futuro… até que a fome bateu. Então, ela sugeriu uma parada no McDonald's da avenida Treze de Maio, no bairro de Fátima, o único que estava aberto pela madrugada nas redondezas e o favorito da moça desde a infância.

“Sempre fui apaixonada pelo McDonald's, porque é algo que marcou a minha infância. Todo final de semana eu comia com meu pai, ele comprava o Mc Lanche Feliz e eu fazia coleção das surpresas”, explica Camila.

Ainda que já estivesse muito tarde, o drive-thru contava com uma fila de carros. Entre o vai e vem das conversas, Paulo foi se aproximando e deu a primeira investida para conseguir um beijo de Camila.

“Ele começou a cheirar o meu cangote e eu disse: ‘Paulão, Paulão… presta atenção no que você está fazendo’. “Na primeira tentativa, eu me esquivei e ele recuou. Mas o clima não ficou ruim, pelo contrário, continuamos conversando, fizemos o pedido e nos sentamos juntos no estacionamento de lá. Então, depois de comer, ele tentou de novo e eu — agora muito bem alimentada — cedi. E ainda bem, porque foi o melhor beijo que já dei na vida, aquele em que parece que o mundo para de girar”, diz Camila.

Batatinha quando nasce…

Não demorou muito tempo para eles se apaixonarem perdidamente um pelo outro. Foram dias e noites em claro trocando mensagens e vendo o amor florescer.

Ainda quando namoravam, no início de 2019, Camila descobriu a gravidez da primeira filha do casal, a Maria Eduarda, atualmente com três anos de idade. Apesar do susto, a notícia veio para fortalecer e unir ainda mais os apaixonados.

Em abril do mesmo ano, Paulo pediu Camila em casamento. A neném nasceu em agosto. E os “pombinhos” assinaram os papéis do casório em fevereiro de 2020. De lá para cá, muitos McDonald's já foram compartilhados entre a família.

“Obrigado, McDonald's, por ser o nosso lugar não apenas do primeiro beijo, mas também do nosso pós farra, despedidas (início de dieta), fugas da ansiedade durante a gravidez, enfim… não há lugar que mais nos represente!”, escreveu Paulo em post publicado nas redes sociais.

Pensando no estabelecimento que marcou os momentos importantes do casal, eles realizaram um ensaio fotográfico no local. Para isso, entraram em contato com a gerência e organizaram a data em que as fotos seriam feitas. Os registros, feitos pelo fotógrafo Junior Alves, retratam o amor e o carinho que ambos têm um com o outro e, também, com um bom hambúrguer com batatas fritas.

“A ideia agora é levar o Mc com a gente para o casamento religioso, que está marcado para o dia 21 de janeiro de 2023, ainda que de forma simbólica. Pensamos na Duda [filha do casal] entrar com a caixinha do hambúrguer com as alianças, por exemplo, ou quem sabe até levar alguns lanches para os convidados, a depender das nossas condições financeiras para arcar com os custos e se não comermos tudo antes”, brinca Paulo.



