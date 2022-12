UFC confirma corte em bolsas, transporte e restaurante

A Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) confirmou o bloqueio no orçamento destinado a custeio e investimento promovido pelo Governo Federal. O corte de verbas em dezembro inviabiliza os pagamentos de bolsas acadêmicas, restaurantes universitários, contratos de transporte, aquisição de passagens aéreas e de insumos para atividades acadêmicas e administrativas dentre outros custos.

Em nota, a UFC manifesta sua "apreensão" sobre o recente bloqueio orçamentário feito pelo Governo Federal, que alterou o cronograma de execução mensal de desembolsos, afetando o limite de pagamento de despesas discricionárias para esse mês de dezembro.

A Reitoria enfatiza que a UFC vinha realizando sua execução orçamentária dentro de um "adequado equilíbrio", apesar dos contingenciamentos ocorridos no ano.

"A Universidade confia que a problemática não se prolongará e acredita na sua solução em tempo célere pelo ministério. Enfatiza, ainda, que está em diálogo permanente com os setores responsáveis no MEC e no Ministério da Economia, além de estar mobilizando esforços internos, no âmbito da Reitoria e da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, para acompanhar a resolução da situação", diz a nota.

