Filhote de gato é resgatado após passar dois dias preso em tubulação

Um filhote de gato foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros neste sábado, 10, em Fortaleza, após passar dois dias preso dentro de um cano de PVC. O caso ocorreu na rua Capitão Theogenes Gondim, no bairro Bonsucesso. Os militares foram acionados pela proprietária de uma residência, que ouviu os miados do felino na encanação de água do imóvel.

Para salvar o animal, os bombeiros precisaram quebrar parte da tubulação com alavancas, picaretas e machados. O gatinho foi encontrado em bom estado de saúde e não apresentava nenhum sinal de ferimento. Quatro agentes participaram da operação.

Após o resgate, o animal foi adotado por um vizinho da mulher que solicitou a ajuda dos bombeiros. Para evitar acidentes domésticos com pets, a corporação orienta que poços, cacimbas, caixas de gordura e pontos de acesso às tubulações de água e esgoto permaneçam devidamente sinalizados e tampados.

Em caso de acidente, a população deve solicitar ajuda ao Corpo de Bombeiros por meio do número 193. A ligação é gratuita e o serviço funciona em regime de plantão, 24 horas durante os sete dias da semana, incluindo os feriados.

