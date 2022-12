Motociclista atropela e mata idosa de 76 anos em Sobral

Vítima foi atingida em cheio enquanto atravessava avenida, no Bairro do Junco. Condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro

Uma idosa de 76 anos morreu após ser atropelada por uma motocicleta nessa sexta-feira, 9, em Sobral, a 245 quilômetros de Fortaleza. O acidente aconteceu enquanto a vítima atravessava a pé a avenida Jonh Sanford, no Bairro do Junco. Com a batida, ela morreu na hora.

Testemunhas informaram à Polícia Militar que o motociclista circulava em alta velocidade. Ele fugiu do local sem prestar socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para a ocorrência e confirmou o óbito da idosa no local do acidente. O corpo foi recolhido pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce), com apoio da PM.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil realiza diligências com o objetivo de identificar o condutor da motocicleta. O caso está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Sobral.

De acordo com o Código Penal Brasileiro (CPB), fugir do local do acidente configura crime de omissão de socorro, cuja pena varia de um a seis meses ou multa. A falta de assistência também é considerada crime de trânsito, sendo enquadrada como infração de natureza gravíssima, com multa no valor de R$ 1.647,35.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações sobre este caso, repassando informações por meio dos canais oficiais. O órgão garante sigilo e anonimato dos denunciantes.



WhatsApp da Delegacia Municipal de Sobral: (88) 3677 4711

Disque-Denúncia: 181



WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181



