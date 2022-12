Passageiro é preso após ser flagrado transportando arma e munições em ônibus

Um homem de 35 anos foi preso neste sábado, 10, em um ônibus interestadual, no município de São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), após ser flagrado transportando arma e munições. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem aconteceu na BR-222, altura do quilômetro 60, em frente ao posto operacional da corporação.

O ônibus, que fazia trajeto entre Belém (PA) e Natal (RN), foi interceptado para fiscalização de rotina. Todos os ocupantes do veículo foram revistados, conforme o procedimento padrão da PRF. Durante as inspeções, os agentes encontraram uma pistola e um carregador com nove munições intactas na mochila de um dos passageiros. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e conduzido para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, também na RMF.

Em depoimento, o suspeito informou que havia embarcado no ônibus em Teresina (PI) e iria até Mossoró (RN). Ele se recusou a explicar a origem do armamento apreendido. Os policiais constataram, durante consultas a sistema de informações judiciárias, que o homem responde por dois homicídios cometidos na cidade que seria seu destino final da viagem. Ele ficará preso no Ceará até que a Justiça determine os trâmites da transferência.

Esse é segundo fim de semana consecutivo que a PRF prende passageiros com armas e munições no Ceará. No último sábado, uma passageira de 34 anos foi flagrada transportando duas pistolas e quase 600 munições em um ônibus estadual da mesma linha Belém (PA)/Natal (RN). A abordagem foi realizada na BR-222, em Caucaia. A suspeita disse aos policiais que levaria o armamento para traficantes do bairro Mondubim, em Fortaleza.

De acordo com o chefe do Núcleo de Comunicação da PRF, Diohene Lourenço, a corporação mantém um calendário estratégico de fiscalizações ao transporte interestadual de passageiros por entender que "esses ônibus podem ser uma porta de entrada para armamento ilegal, drogas e de muitos outros ilícitos" no Ceará.

