Prefeitura de Fortaleza vai pagar R$ 10,7 mi em bônus para professores

A Prefeitura de Fortaleza vai incorporar na folha de novembro o pagamento de pecúnia para 400 servidores da rede municipal de ensino, totalizando um investimento de R$ 10.710.469,10. O montante é o dobro do número de profissionais contemplados a cada mês com o benefício.

A pecúnia corresponde à conversão da licença-prêmio, não utilizada pelo servidor, em pagamento, correspondendo aos valores da remuneração fixa, considerando a soma do vencimento básico, anuênios, gratificação de regência de classe ou permanência em serviço.

Em agosto, a Prefeitura abriu o sistema para solicitação de conversão de Licença Prêmio em Pecúnia para os servidores do Plano de Cargos, Carreira e Salário do Ambiente de Especialidade Educação, Núcleo de Atividade Específica da Educação, Grupo Ocupacional do Magistério.



Pecúnia dos professores: Mais de 6,4 mil adesões registradas em Fortaleza

Para os próximos meses, o Município projeta um gasto de R$ 5,6 bilhões por mês para o pagamento de novos lotes do benefício. A Secretaria Municipal da Educação (SME) já contabiliza 6.442 adesões. Ao todo, já foram beneficiados 456 servidores, totalizando R$ 11.265.519,84.



"As demais adesões continuarão sendo analisadas e com pagamento efetuado em lotes futuros", informou a prefeitura.

O pagamento do benefício foi iniciado na folha do último mês de setembro, contemplando 250 servidores, totalizando R$ 5.662.125,78 em recursos do município. No lote 2, com pagamento na folha outubro, 206 servidores receberam o benefício, com investimento de R$ 5.603.394,06.





