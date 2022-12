Fortaleza: Rua Jorge Figueiredo será bloqueada por 90 dias para obras de urbanização

A partir desta segunda-feira, 5, o trecho da rua Jorge Figueiredo, localizado entre a avenida ETA Gavião e a rua Sem Denominação Oficial 2, será bloqueado por 90 dias para a execução das obras de requalificação viária.



Como opção de desvio para quem segue na rua Jorge Figueiredo, sentido leste/oeste, a recomendação é entrar à esquerda na rua Sem Denominação Oficial 2, à direita na rua Turmalina, à direita na avenida ETA Gavião e à esquerda retornando na rua Jorge Figueiredo.



Para os condutores que seguem no sentido oeste/leste, o desvio deve ser feito à direita na avenida ETA Gavião, à esquerda na rua Turmalina, à esquerda na rua Sem Denominação Oficial 2 e à direita retornando na rua Jorge Figueiredo.



Conforme desvio indicado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) altera o itinerário das seguintes linhas:

620 - Pedras (Corujão);



Pedras (Corujão); 621 - Pedras I;



Pedras I; 622 - Pedras II;

Pedras II; 638 - Pedras/BR-116/Centro.



Sobre a obra



As obras de urbanização da rua Jorge Figueiredo tiveram início em outubro deste ano e estão sendo executadas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf). A obra irá contemplar o trecho compreendido entre a avenida Dionísio Leonel Alencar e a rua Sem Denominação Oficial 2, totalizando quase 1 quilômetro (km) de extensão.



Atualmente, as equipes trabalham na demolição do pavimento antigo da via. O bloqueio se faz necessário para dar início aos serviços de novo sistema de drenagem na região.



O projeto consiste na realização dos serviços de drenagem, para facilitar o escoamento das águas pluviais, terraplanagem, nova pavimentação asfáltica e construção de novos passeios padronizados e acessíveis.



A obra conta com investimento de R$ 2,5 milhões e tem prazo de conclusão para o primeiro semestre de 2023.



