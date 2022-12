Grupo é preso e cinco armas de fogo são apreendidos no bairro Passaré

Sete pessoas foram presas em duas ações realizadas por equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Além dos suspeitos, cinco armas de fogo foram apreendidas durante as ofensivas. As ações foram efetuadas no bairro Passaré, em Fortaleza, nessa quinta-feira, 1º.

A primeira ação ocorreu pela manhã, na comunidade “Gereba”, quando uma equipe do Comando Tático Motorizado (Cotam), da PMCE, recebeu informações de uma ocorrência de disparo de arma de fogo na região. A equipe policial realizou diligências na região e chegou ao local, onde encontrou pessoas em atitude suspeita, que fugiram ao perceberem a aproximação dos policiais militares.

Um dos suspeitos tentou fugir pelo telhado de uma casa, de onde caiu. Com o indivíduo, identificado como Bruno Soares da Silva, de 22 anos, foi apreendida uma pistola 9mm municiada. Ao todo, 13 munições 9mm foram apreendidas, além de um estojo com sete munições de calibre 45. Uma quantia em dinheiro também foi apreendida.

Tanto o suspeito quanto o material apreendido foram encaminhados ao 13º Distrito Policial (DP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foram realizados os procedimentos. O 16º Distrito Policial é a unidade da PC-CE que segue à frente das investigações visando identificar se houve participação de outros suspeitos na prática ilícita.

Na segunda ação policial no bairro Passaré, também na manhã dessa quinta-feira, ocorreu a captura de um grupo suspeito de porte ilegal de arma de fogo. Seis suspeitos e quatro armas de fogo foram apreendidas após diligências realizadas pela equipe policial na região.

A ação também foi realizada na comunidade do Gereba. Após a aproximação da equipe policial, os suspeitos entraram em confronto e realizaram disparos contra os policiais militares. Um dos suspeitos ficou ferido na troca de disparos e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os indivíduos foram identificados como Francisco Antonio Euzébio Ferreira Filho, 29 anos, com antecedentes por roubo; Gabriel Florencio do Nascimento, de 27 anos; Josimar Fernandes Silva, de 30 anos; Lucildo de Oliveira Nunes, de 26 anos; Renan Silva Freitas, de 21 anos e Tony Mendes dos Santos, de 20 anos.

Com eles, foram apreendidas quatro armas de fogo, sendo uma espingarda, duas pistolas e um revólver. Além disso, 34 munições, um colete balístico e duas facas também foram apreendidos.

O grupo criminoso e o material apreendido foram levados ao 16º Distrito Policial da PC-CE, onde foram realizados os procedimentos. Os suspeitos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e a PC-CE, por meio do 16º Distrito Policial, seguem investigando as ocorrências na região.



