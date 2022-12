PM prende grupo com armas de fogo, colete balístico e munições em Fortaleza

Grupo de seis pessoas foi preso. Um suspeito ficou ferido em confronto com a polícia

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu um grupo de seis pessoas, nesta quinta-feira, 1º, portando três armas de fogo, colete balístico, facas e munições. Ação ocorreu por meio da Força Tática do 19° Batalhão, na comunidade Gereba, no bairro Passaré, em Fortaleza.

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) avisou a equipe sobre disparos de arma de fogo nas ruas A e Santa Filomena. No momento, a equipe policial começava operação na área.

A PMCE informou que os policiais se depararam com um homem armado no telhado de uma casa, quando ele atirou contra a composição. Após o confronto, o homem partiu em fuga e entrou em uma casa, onde estavam outros cinco suspeitos armados.

A Polícia apreendeu duas pistolas, um revólver, uma espingarda calibre 12, facas, um colete balístico e munições.

Ainda conforme a PMCE, um dos suspeitos foi baleado na perna e socorrido para receber atendimento médico. O procedimento policial está sendo realizado no 16° Distrito Policial.



