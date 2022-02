Funcionário obriga alunos de colégio militar a idolatrar governador de Goiás; assista

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra alunos do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás – Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, sendo forçados por um funcionário a idolatrar o diretor da instituição, além do governador do Estado, Ronaldo Caiado (DEM).

Logo no início da gravação, o homem afirma: “Em homenagem ao nosso…” “Supremo”, completa um aluno. “Magnífico”, grita outro, seguido de vários elogios, ditos por um aluno atrás do outro, como "indescritível" e "invejável".

Um vídeo registra alunos do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás – Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, sendo forçados por um funcionário a idolatrar o diretor da instituição, além do governador do Estado, Ronaldo Caiado (DEM). pic.twitter.com/j9eo8mPGkR

Pais e mães de alunos denunciaram a situação ao Ministério Público de Goiás (MPGO), que solicitou dados sobre o episódio. De acordo com o órgão, em ofício já encaminhado, a promotora de Justiça Maria Helena Gomes Medeiros pede a relação dos alunos que participaram da atividade na piscina, bem como os dados pessoais, como endereço e nome dos responsáveis.

