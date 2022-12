Fortaleza será a primeira capital do Nordeste a promover a Corrida e Caminhada Pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas

Com inscrições esgotadas e expectativa de mais de mil participantes, a corrida ocorre neste sábado, 3.

Fortaleza se prepara para realizar a primeira edição da Corrida e Caminhada Pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas em uma capital nordestina. O evento é promovido pelo “Mulheres do Brasil”, grupo político suprapartidário, e acontece neste sábado, 3.



Com inscrições esgotadas, a iniciativa faz parte da programação nacional do grupo, que desempenha inúmeras atividades voltadas para a garantia dos direitos das mulheres.



A corrida em Fortaleza está sendo organizada pelo núcleo cearense do grupo e espera receber mais de mil participantes. Marcada para começar às 6 horas, a corrida terá largada na AYO Training Gym, localizada próximo à Beira Mar de Fortaleza, na Rua Tibúrcio Cavalcante, número 1.



Por meio do Instagram, Annette de Castro, líder do grupo em Fortaleza, convidou a todos para participar do momento. “Vamos sair juntos manifestando nosso desejo de cada um lutar para um mundo sem violência!”, destacou.









Sobre o Grupo Mulheres do Brasil



Composto por mais de 108 mil mulheres oriundas de vários segmentos, organizadas em núcleos espalhados em todo o Brasil e em algumas partes do mundo, o grupo tem como propósito construir um país melhor a partir do protagonismo feminino.



