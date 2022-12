Homem é flagrado agredindo mulher com tapas e socos em Fortaleza

Um homem foi flagrado enquanto agredia com tapas e socos uma mulher em Fortaleza. O caso foi registrado na noite desse domingo, 27, na Av. Santos Dumont. Na ocasião, o homem ainda derruba a vítima no chão e a coloca à força em uma caminhonete. O momento foi registrado por moradores de um prédio, que gritavam na tentativa de impedir a agressão.

O registro mostra o momento em que o homem agride a vítima, ainda dentro do veículo. Em seguida, o agressor sai do carro pela porta dianteira. A mulher, por sua vez, sai pela porta traseira e segue a pé pela via. O motorista corre para alcançá-la e começa a desferir tapas e socos contra a vítima.

Ao presenciar a cena, os moradores gritam para que o homem largue a mulher e ameaçam chamar a polícia. O agressor continua com a ação e, inclusive, derruba a vítima no chão. Em seguida, ele puxa a mulher novamente para o veículo e a força a entrar. Os dois saem em seguida.

Sobre a ocorrência, a Polícia Civil informou que investiga a ação e que diligências já estão sendo realizadas para identificar a vítima e o suspeito.



