"Seleção do Au": projeto em Fortaleza promove adoção de filhotes com nome de jogadores

Já pensou em ter um Richarlison em casa? Bom, não o "pombo", mas o cachorrinho. É o que promove o projeto voluntário Animais Universitários: nove filhotinhos de cachorro foram abandonados no Campus do Pici e receberam nomes de jogadores da seleção brasileira e narradoras para estimular a adoção dos animais.

"Neymar, Richarlisson, Lucas Padotá, Waka Waka, Tapioca voadora, Richarlissa, Renata Silveira, Formiga e Casemira foram resgatados e vieram aqui dispostos a conquistar o Hexa do seu coração e levar muito carinho e amor pra sua casa!", publicou a página no Instagram @animaisuniversitarios.

O projeto dá assistência aos cães e gatos abandonados no Campus do Pici, da Universidade Federal do Ceará (UFC). Neste domingo, 27, das 17 às 19 horas, eles também promovem a "Feira de AUdoção" de gatos no Parque Rachel de Queiroz.

Além dos nove filhotinhos craques de bola, cinco filhotes de gato estão para adoção. Também há 19 cães e gatos adultos aguardando um lar. Vale lembrar que o abandono de animais é crime pela Lei 9.605/98, artigo 32, sobre maus-tratos.

Para adotar, você pode entrar em contato com o administrador mais próximo de você. Basta acessar o documento com os pontos de entrega do projeto. O Animais Universitários também aceita doações pelo Pik Pay e pelo Apoia.se. Saiba mais no site do Animais Universitários ou pelo Instagram do projeto.

