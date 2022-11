Cinquenta bairros de Fortaleza são alvo de mutirão contra a dengue

Ações fazem parte da Operação Inverno 2023 e devem acontecer até fevereiro. Quantidade de casos de dengue e chikungunya e presença do mosquito são critérios para selecionar os bairros

De janeiro até o início de novembro, 38 bairros de Fortaleza registraram casos de dengue e chikungunya. Outros 51 bairros tiveram registros apenas de chikungunya e 15, apenas de dengue. Ao todo, 35.319 fortalezenses tiveram alguma arbovirose em 2022. O cenário desperta atenção da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e orienta a realização de mutirões contra o Aedes aegypti.

Na manhã desta sexta-feira, 25, o combate aos focos do mosquito, a aplicação de veneno (aero system) e a orientação para evitar acúmulos de água foram realizados no bairro Vicente Pinzón. A iniciativa é parte da Operação Inverno 2023. Até fevereiro, a Prefeitura pretende realizar mutirões em 50 bairros.

Atualpa Soares, gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos, explica que os locais são escolhidos a partir de critérios epidemiológicos e entomológicos, ou seja, o histórico de casos de arboviroses neste ano e em anos anteriores e a presença do mosquito. “Isso observamos por meio dos atendimentos das unidades de saúde e do trabalho dos agentes de endemias, quando colocamos armadilhas e percebemos que está tendo muita postura de ovos e quando visitamos as casas encontramos muitas larvas”, explica.

O gerente afirma que após os mutirões “a situação do bairro permanece controlada por um bom tempo”. “O objetivo é que, quando se intensifiquem as chuvas, durante a quadra chuvosa, a quantidade de possíveis focos esteja diminuída pelas ações que já fizemos.”

“Esse ano a gente esperava uma intensificação de dengue, devido à reintrodução do tipo 2 e às dificuldades de vistoriar durante a pandemia de Covid-19. Ela ocorreu, mas numa escala muito pequena”, continua Soares. “Já a chikungunya teve uma quantidade maior de casos e isso a gente não esperava.”

Do início deste ano até o dia 5 de novembro, foram confirmados 35.319 casos de arboviroses. O maior número de casos por semana foi registrado entre os meses de abril e junho.

São 19.520 casos de chikungunya, um aumento de 1.498,7% em comparação com a soma dos registros de 2018 a 2021. Soares explica que a doença chegou aos locais que não tinha atingido em 2017, quando houve uma epidemia na Cidade. Ao não ter contraído a doença, a população não tem anticorpos contra o vírus e fica suscetível. Onde há maior concentração de suscetíveis, a doença se dispersa com maior facilidade.

Já em relação à dengue, este ano 15.798 fortalezenses contraíram a doença. O número indica uma alta de 14% em relação ao mesmo período de 2021. Apenas um caso de zika foi registrado em Fortaleza neste ano.

Mutirões até a quadra chuvosa

A Prefeitura indica que, de novembro de 2022 a fevereiro de 2023, 1.100 profissionais inspecionarão cerca de 400 mil imóveis da Capital, contemplando 50 bairros. O primeiro mutirão foi realizado no Conjunto Ceará no início deste mês e contemplou 11 mil residências. Nesta manhã, o objetivo era vistoriar 10 mil imóveis no Vicente Pinzón.

Veja os bairros com mutirões contra o Aedes aegypti, na Operação Inverno 2023:

Aerolândia

Alto da Balança

Álvaro Weyne

Antônio Bezerra

Barra do Ceará

Barroso

Bom Jardim

Bonsucesso

Cais do Porto

Canindezinho

Carlito Pamplona

Centro

Conjunto Ceará I

Conjunto Ceará II

Conjunto Palmeiras

Cristo Redentor

Demócrito Rocha

Dias Macedo

Edson Queiroz

Engenheiro Luciano Cavalcante

Granja Portugal

Henrique Jorge

Itaperi

Jacarecanga

Jangurussu

João XXIII

Messejana

Mondubim

Monte Castelo

Montese

Panamericano

Parque Dois Irmãos

Parque Genibaú

Parque Santa Maria

Parquelândia

Passaré

Pirambu

Planalto Ayrton Senna

Praia de Iracema

Praia do Futuro I

Praia do Futuro II

Prefeito José Walter

São João do Tauape

Sapiranga/ Coité

Serrinha

Siqueira

Vicente Pinzón

Vila União

Questionada por listar 48 bairros, a SMS explica que, “pelo tempo da operação, são contabilizadas 50 ações, que podem ser lidas como 50 bairros, mas é dinâmico”. Até o início da quadra chuvosa, pode haver maior demanda em algum bairro não listado e haverá disponibilidade da Prefeitura em realizar o mutirão necessário.

As ações dos agentes de endemia acontecem durante todo o ano. Conforme a SMS, de janeiro a 5 de novembro, foram realizadas mais de 1,8 milhão de visitas domiciliares, com a eliminação de mais de 41 mil focos do mosquito transmissor.

Focos em espaços públicos e terrenos

Casos de espaços públicos ou terrenos baldios que tenham possíveis focos do mosquito devem ser notificados à Prefeitura. A população pode informar as situações presencialmente na sede das Regionais ou por telefone ligando para o número 156.

