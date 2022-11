Pets Tricolor: Fortaleza e Prefeitura farão ação de castração e serviços veterinários

O I Encontro de Pets Tricolor, evento de organização do Fortaleza Esporte Clube em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, contará com a presença de um VetMóvel que prestará serviços veterinários ao público. O encontro será realizado na Praça Ney Rebouças, no bairro do Pici, neste sábado, 26, das 8h às 12h.

Serão distribuídas 20 fichas para consultas por ordem de chegada. Para ter acesso aos serviços será necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço de Fortaleza. Os cães devem estar com guia, coleira e focinheira, já os gatos devem estar em caixas de transportes adequadas para os animais.

Os serviços de castração serão agendados por meio de cadastro realizado pelo telefone 156. A vacinação antirrábica e os testes de triagem para calazar serão feitos após consulta, esses serviços contam com o apoio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

A programação do evento contará com uma roda de conversa sobre câncer de próstata e testículo em cães e gatos, desfile de cães, feira de moda pet e distribuição de amostra de ração.

Para comparecimento do evento é recomendado o uso de máscara de proteção facial.

Serviço



VetMóvel no I Encontro de Pets Tricolor

Data: sábado (26/11)

Horário: das 8h às 12h

Local: Praça Ney Rebouças, s/n - Pici