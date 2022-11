VetMóvel leva atendimento gratuito em Maracanaú

A Secretaria do Bem-Estar Animal, por meio do Vet Móvel, oferece serviços gratuitos de atendimento veterinário, vacinação para cães e gatos e testagem rápida do diagnóstico da Leishmaniose Canina, no bairro Pajuçara, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. As atividades começaram nesta segunda feira, 31, e vão até a sexta-feira, 04.



O VetMóvel funcionará de segunda a sexta, das 8h30 às 12h, na praça Campo do Flamenguinho, localizada na rua Geraldo Bilac. O atendimento acontece por ordem de chegada com o uso de fichas, sendo o limite de 30 atendimentos por dia. Na quarta-feira, 02, não serão realizados atendimentos devido o feriado de Finados.



