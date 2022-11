"Que possam devolvê-lo ou nos dar uma pista verdadeira", diz familiar de menino desaparecido

A família de Cleilson Lima de Sousa, de 12 anos, está aflita com o desaparecimento dele. O menino saiu de casa para brincar de bicicleta na rua de casa, no bairro Barroso, no último domingo, 13, e segue desaparecido.

Conforme uma parente, não há novidade sobre o caso e muitas pessoas estão ligando para passar trotes e até para exigir dinheiro em troca de entregar o menino. A família chegou a receber fotos de uma pessoa enrolada em um lençol se passando pela criança.

A familiar relata que no primeiro momento eles acreditam e vão atrás. No entanto, ao conversar com as pessoas, percebem se tratar de uma farsa. A família tem recebido centenas de ligações de pessoas que acreditam ter visto o garoto, contudo, elas não têm certeza.

Os parentes relatam que a Polícia Civil esteve no local nesta quarta-feira, 16, e acompanha a questão de imagens de câmeras de segurança. "É um menino da igreja, criado dentro da igreja, um menino inocente", conta.

A parente faz um apelo para que se alguém estiver com Cleilson que o devolvam. "Que possam devolver ele. Nos dar uma pista verdadeira, que a gente possa entender o que aconteceu. Uma criança inocente", comenta.

A família relata que está em pânico e que há muita especulação sobre o sumiço. Eles destacam que o menino nunca saiu de casa dessa forma e que tem rotina de escola, casa igreja e casa de parentes.