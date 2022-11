Causa da morte de criança de 12 anos encontrada em canal ainda será confirmada

Uma das tias de Cleidson Lima de Sousa, de 12 anos, encontrado morto em um canal no bairro Barroso, em Fortaleza, na última quarta-feira, 16, relatou que o corpo do menino estava irreconhecível e que só houve a possibilidade da identificação pela Perícia Forense nesta quinta-feira, 17, por meio de exames. Ela utilizou as redes sociais para agradecer a todos pelas orações e pela ajuda na procura do menino. A causa da morte de Cleidson ainda não foi confirmada. "É um momento difícil e delicado que ainda estamos processando", disse a familiar.

Cleidson desapareceu no domingo, 13, quando saiu de casa para andar de bicicleta. Desde o sumiço, a família utiliza as redes sociais para divulgar o caso. O menino era evangélico, a família dele se uniu com várias igrejas que estavam engajadas para procurá-lo. O número de telefone da mãe recebia centenas de ligações, muitas pessoas relatando que estavam em oração. Houve também trotes e até mensagens exigindo dinheiro para devolver o garoto.

Na quarta-feira, 16, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) recebeu um chamado sobre um achado de cadáver. A mãe e o pai de Cleidson foram informados sobre um corpo encontrado no canal, nas proximidades. A tia dele afirma que o corpo estava muito inchado e irreconhecível. Nesta quinta-feira, 17, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que o exame da arcada dentária confirmou que se tratava da criança.

Ainda nesta quarta-feira, antes da confirmação, a tia havia publicado nas redes sociais que encontraram bolinhas de gude no bolso e também citou que moradores comentavam sobre um fio de eletricidade próximo, que dava choques. A tia comentou que as vestes não eram as mesmas informadas à Polícia. Também não se sabe sobre a bicicleta do menino. Os parentes pediam que não compartilhassem, nas redes sociais, fotografias do corpo e que isso estava causando muita tristeza à família.

Mobilização

Por três dias, muitos cearenses ajudaram nas buscas pelo menino. Pessoas utilizaram suas redes sociais para divulgar a fotografia do menino, outras ligavam para a família relatando que estavam em oração. Igrejas evangélicas e católicas se uniram para encontrar Cleidson. E apesar da notícia de um corpo encontrado, as pessoas seguiam compartilhando, por ter esperanças em achá-lo com vida. Com a confirmação nas redes sociais, a comoção tomou conta de todos. "Tanto que eu orei para ele aparecer bem. Que Deus venha confortar o coração dessa família", disse uma internauta na rede social de familiares do menino.

"Me comovi com esse caso, pois como mãe consigo sentir tamanha dor. Sintam-se fortemente abraçados", comentou outra internauta. "Estamos todos de luto com vocês", dizia outro comentário.

Mensagens de apoio, de oração e de luto predominaram. "Todas as mães estão chorando nesse momento", relatou outro perfil.

