Adolescente de 14 anos é baleado no bairro Bom Jardim, em Fortaleza

Um adolescente de 14 anos foi baleado em via pública no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, na noite dessa terça-feira, 22. A vítima foi socorrida por populares até uma unidade hospitalar. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e ainda não há confirmação da motivação do crime.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que o caso está a cargo do 32º Distrito Policial (DP), unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Ainda segundo a PM, as diligências estão em andamento no intuito de identificar e capturar os suspeitos.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

32º Distrito Policial (DP): (85) 3101 6104



