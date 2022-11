O POVO promove ato ecumênico para celebrar fim de ano

Para promover um momento de louvor e agradecimento para celebrar o fim de ano, O POVO reuniu os funcionários na noite desta terça-feira, 22, para um ato ecumênico no Espaço O POVO de Cultura & Arte, na sede do grupo, em Fortaleza.

Com o tema “Deus Cura”, o momento foi marcado pelas palavras do Padre Eugênio Pacelli, diretor do Mosteiro dos Jesuítas, reverendo Munguba Júnior, pastor da Seven Church Fortaleza, e o sacerdote Carlos Augusto. O ato contou com canções de reflexão durante a cerimônia pelo Ministério de Música do Grupo Shalom e Grupo Vocal Porta-Voz.

Após as medidas de isolamento social em virtude da pandemia da Covid-19, esta foi a segunda vez que O POVO promoveu o ato de celebração. Na cerimônia, ainda para reforçar as medidas de combate à doença, foi realizada a distribuição de máscaras de proteção facial e álcool em gel.

O momento, realizado entre os funcionários de todas as áreas do grupo na sede do O POVO, foi marcado por reflexões de gratidão entre família, amigos e colegas de trabalho, como também momento de restauração, cura e esperança. Além de despedidas e recomeços.

Na celebração, também estiveram presentes a presidente do Grupo de Comunicação O POVO, Luciana Dummar, o diretor de Estratégia Digital, Filipe Dummar, a assessora de Comunicação, Daniela Nogueira, e os diretores de Jornalismo, Ana Naddaf e Erick Guimarães.



