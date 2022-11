Depressão de fim de ano: psicanalista dá orientações sobre como lidar

A sensação de tristeza e melancolia que acompanha as datas do Natal e Ano-Novo pode acometer pessoas que lidam com o luto e com transtornos de depressão e ansiedade

O último mês do ano, quando são celebrados Natal e Réveillon, costumam ser de confraternizações, reuniões e famílias reunidas. Contudo, as festas de fim de ano também podem representar períodos de desafios emocionais para pessoas que sofrem com luto e transtornos de depressão e ansiedade.

As datas festivas podem vir acompanhadas de sentimentos tristes e melancólicos, devido a “ausência de uma pessoa querida” ou até mesmo da sensação de fracasso em relação a conquistas pessoais. É o que afirma a psicanalista Elaine de Tomy, vice-presidente do Instituto Revoar, de Fortaleza.

Segundo Elaine, em entrevista ao O POVO, esse período também proporciona momentos de “reflexão sobre a vida”, de encerramento de um ciclo, e o começo de uma “nova história”. Mas nem todo mundo enxerga a data dessa forma.

A psicanalista reforça que a pessoa que se encontra nessa situação pode tentar encarar o período de forma diferente, criando seu próprio modo de vivenciar as festas de fim de ano, com atividades diferentes que, se necessário, não estejam atreladas ao Natal ou ao Ano-Novo. Elaine aponta também a importância de preservar as atividades físicas mesmo na “correria do fim de ano”. A prática é fundamental para manter o “emocional equilibrado”.

A profissional reconhece que esse período, para pessoas que estão em momentos de vulnerabilidade emocional e psicológica, não é nada fácil. O Instituto Revoar apresenta tratamentos que desafiam “aquela pessoa a poder fazer algo diferente por ela”, proporcionando uma nova perspectiva dessas datas.

Como família e amigos podem ajudar?

O círculo social de pessoas que sofrem com a depressão de fim de ano pode ter um papel essencial no enfrentamento desse transtorno. Elaine de Tomy recomenda que famílias e amigos de pessoas que têm depressão, ou transtorno de ansiedade, façam companhia a esses indivíduos e os incentivem a “sair e passear”. A procura por acompanhamento profissional também deve ser incentivada.

Ela reforça que “o amor, o abraço, a proximidade e a amizade podem salvar vidas", que esse é o simbolismo que as festas de fim de ano trazem com mais intensidade.

Serviço



Telefone de atendimento gratuito do Instituto Revoar disponível das 17h às 23h: 0800 347 8080