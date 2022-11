Explosivos caseiros são encontrados em terreno no Jangurussu

A ocorrência foi atendida pelo Esquadrão Antibomba do Bope

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) encontrou cinco dinamites e uma granada no bairro Jangurussu, em Fortaleza. A ocorrência foi atendida pelo Esquadrão Antibomba do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Os explosivos improvisados foram encontrados em um terreno na rua Raquel Maria de Araújo por volta das 5h30min, neste sábado, 19. Os explosivos foram retirados do local para serem destruídos de forma segura. Até o momento, nenhum envolvido foi identificado.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181 ou 190

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

