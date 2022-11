Base de polícia comunitária é instalada no bairro Vicente Pinzon

Na manhã desta sexta-feira, 18, o Governo do Estado inaugurou o sétimo território do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac). A ideia é que a base leve mais segurança ao bairro Vicente Pinzon, além de aproximar os policiais dos moradores da região.

A entrega do equipamento contou com a presença da governadora Izolda Cela e do secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sandro Caron. A chefe do Executivo ressaltou a importância da entrega de mais um equipamento.

"Essa base possui 25 policiais dedicados ao serviço. Eles são preparados, formados e possuem uma capacitação inicial e continuada. Esse serviço exige pessoas bem preparadas. Faz parte da agenda deles a mediação de conflitos".

Já Caron destacou que a nova base segue a estratégia de prevenção qualificada, já que os policiais escolhidos demonstraram aptidão para o policiamento comunitário. "O objetivo é fortalecer os laços de confiança e respeito entre a população e a polícia".

A nova base Copac está instalada na rua Gerardo de Freitas, próximo ao número 165. Os 25 policiais que compõem a nova base terão atuação em um raio de 500 metros. Para o comandante do Copac, major Messias Mendes, a nova unidade está instalada em território simbólico para os membros da polícia comunitária.

"Aqui foi lançada, em 2016, a primeira unidade integrada de segurança. No ano anterior, tínhamos tido 108 homicídios. Quando o programa chegou, caíram para 23. Uma queda de mais de 76% em um ano", avaliou Mendes. Para o comandante do Copac, a nova base consolida o trabalho realizado durante os últimos seis anos, além de trazer "mais robustez" e qualificação aos serviços.

