Enem: No 2º dia de provas, candidatos evitam atraso e demonstram confiança

Foi tranquila a chegada dos candidatos para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, neste domingo, 20, no campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (Uece), em Fortaleza. O local é um dos que recebem maior número de inscritos na Capital. Para evitar atrasos, maioria dos participantes se antecipou à abertura dos portões.

A entrada foi liberada ao meio-dia, mas por volta das 11 horas já havia candidatos no local. Um dos primeiros a chegarem foi o estudante Gabriel Lucas Silva, 23, que presta o exame pelo quarto ano consecutivo. "Eu moro bem próximo daqui e sou sempre desleixado com horários, então procuro vir o mais cedo possível para não acontecer nada de errado".

Aluno do curso de Economia na Universidade Federal do Ceará (UFC), Gabriel escolheu o Enem como caminho para ingressar na graduação de Psicologia. Veterano na prova, ele aponta o que mudou no formato do exame deste ano em relação às edições anteriores. "Dessa vez foi muito mais interpretativo o primeiro dia. Teve muito menos conteúdo denso e foi muito mais interpretativo e cansativo também pela quantidade de textos", avaliou.

Cursando o 3º ano do ensino médio, Ismael Oliveira, 17, concorda que as questões deste ano são menos conteudistas e mais interpretativas. Em 2021, o estudante prestou o exame na condição de trainee. Agora, ele diz que o objetivo é conquistar uma boa nota e conseguir vaga no curso de Psicologia. "Estou confiante, fiz o melhor que pude", declarou.

Para Ismael, o formato da prova deveria ser repensado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), organizador da prova nacionalmente. "As questões não são muito difíceis, mas chega um momento que falta disposição para resolvê-las por causa da grande quantidade de textos. O tempo é até razoável, mas acaba ficando curto com tanto texto”, observou.

Ansiedade e otimismo

Candidatos prestes a concluir o ensino médio eram maioria entre os inscritos que chegavam ao campus da Uece para o segundo dia do exame. Muitos tentavam controlar a ansiedade, mas no geral o clima era de bastante confiança. O estudante Rodrigo Barbosa, 17, por exemplo, disse ter se preparado o suficiente para fazer uma prova à altura do seu objetivo: entrar no curso de medicina veterinária.

"Me esforcei bastante. Praticamente oito ou nove horas todos os dias estudando, por isso me sinto bem preparado”, pontuou.

Ciente do desafio que tinha pela frente, o estudante afirmou ter montado uma rotina de estudos paralela às aulas da escola onde faz o 3º ano do ensino médio.

“Acordo às oito [horas], estudo até as dez [horas]. Vou para a escola de tarde e quando chego em casa, às seis, estudo até às nove e meia [da noite]. Eu decidi focar em mim mesmo e me preparar por conta própria, porque a escola não foca 100% no Enem”, contou.

Aluna da rede privada, Karys Araújo, 17, também demonstrava otimismo antes de entrar no local de prova. Ela concluirá o ensino médio no próximo mês e faz planos de iniciar 2023 já cursando Educação Física. O caminho até lá, diz ela, poderia ter sido bem mais fácil não fosse a pandemia de Covid-19. "Por causa da pandemia fiquei um pouco abalada, então não consegui estudar muito em casa como eu estudava nos anos anteriores. Meu ensino médio foi bem atropelado".

No Ceará, cerca de 224 mil pessoas se inscreveram para o Enem 2022. O Estado é o quinto do País em número de inscrições. Segundo o Inep, o gabarito oficial e os cadernos de questões serão divulgados na próxima quarta-feira, dia 23 de novembro.

Os estudantes que não compareceram aos locais de provas ou não prestaram o exame por problemas logísticos ou doenças infecciosas, como a Codvid-19, poderão solicitar a reaplicação do Enem até sexta-feira, dia 25.



Para não dormir no ponto

Ao contrário do primeiro dia, o fechamento dos portões foi calmo e sem sustos. Preocupados com a prova que pode definir o futuro de suas vidas, a maioria dos candidatos não dormiu no ponto. Aliás, muitos chegaram tão cedo que até poderiam ter tirado um breve cochilo, como fez o digital influencer Jocélio Batista.

Ele não se inscreveu para o Enem, mas chamou a atenção de quem foi ao local por armar uma rede em frente ao local de prova. A ação, segundo ele, vai além do bom humor. "Não é só brincadeira, isso aqui é algo sério. As pessoas estudam muito tempo para ter um futuro melhor, e perder uma oportunidade por causa de horário, por causa de um ônibus que atrasa… então sempre é bom se adiantar.", explicou ao O POVO.



Na primeira etapa, realizada no dia 13, o campus da Uece foi palco de um episódio com repercussão nacional. A estudante Sarah Vivian Gomes, 20, perdeu a prova por um minuto de atraso. Ela havia chegado ao local às 12h50min, já perto do fechamento dos portões, mas saiu da sala para fumar e, quando tentou retornar, foi barrada na entrada. Neste domingo, 20, nenhum caso de atraso foi registrado no local.

