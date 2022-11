Estudantes chegam para o segundo dia de provas do Enem em Fortaleza

Com a abertura dos portões ao meio-dia, alguns estudantes resolveram chegar mais cedo na Universidade Federal do Ceará (Uece), para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Um deles é Gabriel Lucas, de 23 anos. Atualmente cursando Economia na Universidade Federal do Ceará (UFC), Gabriel deseja mudar para o curso de Psicologia. Essa é a quarta vez que ele presta o exame.

Por morar próximo ao local de prova, Gabriel decidiu se antecipar e chegar antes da abertura dos portões. “Sempre me atraso. Sou bem desleixado com o horário, por isso venho mais cedo,” explicou.

Gabriel Lucas, 23 anos, está em sua quarta tentativa no Exame Nacional do Ensino Médio



Gabriel ainda se disse mais preparado para o segundo dia de provas. “Acho o primeiro dia sempre mais difícil. Como tenho dislexia, ler muito é sempre complicado para mim. Hoje que tem matemática e como estudo economia, vejo matemática o dia inteiro, aí é mais tranquilo,” disse. Para Gabriel, as disciplinas de natureza e química são mais difíceis, por ter terminado o ensino médio há algum tempo.

Em comparação com outras provas do Enem, Gabriel acredita que as questões do primeiro dia de exames, no último domingo, 13, eram mais interpretativas, e menos conteudistas. “Muito mais cansativa também, pela quantidade de textos. Ano passado tinha um texto para cada duas, três questões. Esse ano não, é um texto por questão.

Karys Araújo, de 17 anos, também é um dos cerca de 224 mil cearenses que tenta uma vaga no ensino superior. A exemplo de Gabriel, Karys também considera que as questões do primeiro dia de provas estava bem interpretativa. “Gostei muito da prova semana passada, porque é a área que mais gosto. Português tava bem fácil, era mais interpretação de texto. Até as outras questões de humanas também estavam interpretativas,” disse.

Karis Araújo,17 anos, faz o Enem na Universidade Estadual do Ceará, Campus do Itaperi





Mesmo considerando a prova do primeiro dia mais fácil, Karys ficou surpresa com o tema da redação, que abordou os povos tradicionais. “Pensei que ia ser mais difícil. Pensei que ia ser sobre o censo do IBGE, que tá muito em destaque nos últimos dias, mas foi bem tranquilo”, afirmou ela, que quer ingressar no curso de educação física.

Mesmo considerando o primeiro dia de prova tranquilo, Karys afirma que a pandemia do covid-19 acabou dificultando um pouco o processo de preparação. “Não me preparei o quanto eu poderia ter estudado e com o rendimento que eu gostaria. Foi muito difícil, mas acho que assistindo as aulas, dá pra desenrolar”, declarou.

Caio Pinheiro, também de 17 anos, é outro estudante que busca uma vaga no ensino superior.

Sobre a expectativa para o segundo dia de prova, ele acredita que irá bem, por serem disciplinas que ele mais domina.

Ele também considera positivo o primeiro dia de provas. “Com os gabaritos extraoficiais que consultei, consegui uma boa quantidade de questões. E meu professor de redação corrigiu meu rascunho e disse que eu tiraria uma boa nota”, projeta.

De acordo com o candidato, o tema da redação é bastante “tranquilo”, por ter feito textos sobre temas próximos na escola. “Consegui utilizar vários repertórios da minha redação agora”, disse Caio, que tenta uma vaga para o curso de Design.

Para auxiliar os estudantes da rede pública de ensino, a Secretaria de Educação do Ceará disponibilizou transporte para os estudantes. Em Fortaleza, cerca de nove mil alunos receberam créditos em suas carteirinhas estudantis.

Para aqueles que não tinham o documento ou moram na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi oferecido o “Cartão Enem”, com crédito para o transporte. No Interior, a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), em parceria com as secretarias municipais disponibilizou ônibus.

Além disso, o metrô de Fortaleza, Sobral e Cariri têm acesso gratuito neste domingo.

