Pirambu: programa realiza 1,5 mil ligações de residências de baixa renda à rede de esgoto

Mais de 1,5 mil residências de baixa renda no Grande Pirambu, em Fortaleza, foram ligadas à rede de esgoto a partir de um programa da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma). A informação foi divulgada no 1º Encontro de Educação Ambiental de Fortaleza (EmeaFor), realizado pela pasta.

Com a participação de especialistas, articuladores sociais e educadores ambientais, o Encontro tem como tema "Transmutar Natureza" e expõe um balanço de ações e conhecimentos desenvolvidos por parte da gestão municipal. O 1º EmeaFor é uma ação desenvolvida pela Seuma para promover ações ecológicas e a educação ambiental. O evento vai até este sábado, 19.

A secretária Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente, Luciana Lobo, conta que toda ação da Seuma começa com educação. “Esse primeiro evento é um encontro de educação municipal em parceria com a SME. Nós montamos esse evento para expor nossos projetos, ver horizontes e promover melhorias.”

Por falar em conscientização e meio ambiente, a secretária lembrou do papel dos agentes do Plano de Educação Ambiental e Sanitária (Peas) na implantação do projeto Se Liga, que realiza a ligação de residências de baixa renda à rede de esgoto, no Grande Pirambu.

"Através do diálogo com a comunidade, nós implantamos o Se Liga. Esse projeto identifica residências não conectadas à rede de esgotamento e realizar a interligação. É uma transformação do ponto de vista da saúde, da dignidade humana e ambiental”, explica.

Até o dia 15 de novembro, 2.221 moradias aceitaram participar do programa. Desse valor, 1.527 ligações foram finalizadas e 31 estão em Execução.

A secretária conta que o grande problema da não interligação das casas às redes de esgoto é que esses dejetos podem acabar indo parar nos oceanos. “Antes do Se Liga o cenário predominante era de casas com banheiro, mas com descarte de esgoto incorreto; casas sem esgoto e outras até sem banheiro."



"Esse projeto conecta com outros programas, como o de melhoria de balneabilidade da orla de Fortaleza. Temos a vídeo inspeção robotizada, por exemplo, que monitora 150 km de galerias pluviais, para que a equipe da secretaria possa realizar a limpeza desses espaços, impedindo a entrada desse lixo no mar", diz Luciana.

Educação ambiental

Jefferson Maia, secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Educação (SME), esteve presente no evento, e afirmou que a gestão tem metas para implementar a educação ambiental em toda a rede de Fortaleza. Ele cita o Projeto Sementinha e o Selo Escola Amiga do Meio Ambiente: “A gente planta, no mínimo, duas mudas de árvores em cada escola. Queremos também formar grupos de estudantes e professores, em cada unidade educacional, para focar na qualidade do meio ambiente.”

"Nós levamos mudas para as escolas, convidamos as crianças para fazer o plantio e realizamos rodas de conversas para promover educação e estimular as crianças a realizarem o cuidado das árvores.", conta Jefferson sobre o Projeto Sementinha. Cerca de 605 escolas participam do Projeto.



Em relação aos Selos, as escolas precisam cumprir metas para ganhar a certificação. “As unidades educacionais precisam seguir os componentes curriculares interligados com o meio ambiente e ter um grupo que trabalhe com o cuidado e conscientização dos estudantes em relação à proteção ambiental.” A meta é que todas as 306 escolas patrimoniais tenham este selo. O secretário conta que o compilado de escolas com esse selo só poderá ser verificado em janeiro de 2023.

