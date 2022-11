Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 17, até domingo, 20

Os cinemas de Fortaleza estão com três novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 17 de novembro (17/11), até domingo, 20, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi e RioMar.

Nada É Por Acaso

Marina (Giovanna Lancellotti) volta de uma viagem com R$5 milhões em sua conta. Agora, ela só quer seguir em frente sem olhar para trás e encarar o que fez. Contudo, os encontros constantes entre Marina (Giovanna Lancellotti), Maria Eugênia (Mika Guluzian), Henrique (Tiago Luz) e o filho do casal, não podem ser apenas uma coincidência. As duas mulheres vão descobrir que estão unidas por um laço de amor e amizade que remontam a um passado distante na história do Brasil.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, Cinemas Benfica

Horários do filme

Cinépolis North Shopping Jóquei

Dublado:

14:00

19:00

Cinépolis RioMar Kennedy

13:15 (quinta e sexta)

18:45

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

13:00 (sábado e domingo)

15:15

17:30

UCI Parangaba

13:40 (sábado e domingo)

16:00

18:30

A Maldição: Despertar dos Mortos

Um assassinato misterioso intriga a polícia. Um dos principais motivos está no fato de que o autor do crime é um homem morto há meses. Jornalista convocada para uma entrevista com o morto-vivo assassino, Jin (Uhm Ji-won) recebe o aviso de que ele matará mais três pessoas. Agora, Jin e os agentes da lei precisam descobrir que espécie de ritual maligno está por trás dessa maldição, qual o motivo dos crimes e quem estará por trás desses assassinatos. O problema é que uma horda de zumbis assusta a cidade e o tempo é curto para salvar as próximas vítimas.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei

Horários do filme

Cinépolis North Shopping Jóquei

Dublado:

19:30

22:00

Cinépolis RioMar Kennedy

19:00

21:45

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Dublado:

17:10

19:30

Legendado:

22:10 (sábado)

22:15 (domingo)

UCI Parangaba

Dublado

22:00

Aldeotas

Dois amigos se separam aos 17 anos em meio aos conflitos turbulentos durante a adolescência, na pequena e conservadora cidade de Coti das Fuças, no interior do Brasil. Levi, poeta, cansado de sofrer abusos, cumpre o plano e foge para uma cidade grande. No entanto, Elias, oprimido pela violência do seu pai, desiste de partir. Aos 50 anos, Levi volta para reencontrar o amigo no dia de seu funeral, quando as memórias dos dois são revividas antes do último adeus. Inspirado na peça "Aldeotas", de Gero Camilo.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinemas Benfica



Horários do filme

Cinemas Benfica



15:40 (quinta à sábado)

17:35 (quinta à sábado)

Preço para assistir ao filme no cinema

Cinemas Benfica

Segunda:

Inteira: R$16

Meia-entrada: R$8

Terça a quinta:

Inteira: R$19

Meia-entrada: R$9,50

Sexta a domingo e feriados:

Inteira: R$24

Meia-entrada: R$12

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis North Shopping Joquei

Segunda-feira:

Inteira: R$22

Meia: R$11



Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$28

Meia: R$14

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$31 (Inteira) e R$15,50 (Meia)

Noite - R$33 (Inteira) e R$16,50 (Meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Fortaleza

Segunda-feira:

Inteira: R$25

Meia: R$12,50

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$33

Meia: R$16,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$36 (Inteira) e R$18 (Meia)

Noite - R$38 (Inteira) e R$19 (Meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Kennedy

Segunda-feira:

Inteira: R$22

Meia: R$11

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$27

Meia: R$13,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$30 (Inteira) e R$15 (Meia)

Noite - R$32 (Inteira) e R$16 (Meia)

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Segunda a Sexta:

Super meia – R$20 (inteira) R$10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$37

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Parangaba

Segunda a Sexta:

Super meia – R$20 (inteira) R$10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$32

Valor referente as salas tradicionais.

