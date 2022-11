Centro Administrativo do Cambeba: trilhas são opção de lazer no feriado para famílias

As trilhas recém-revitalizadas do Recanto Ecológico, localizado dentro do Centro Administrativo do Estado do Ceará, no bairro Cambeba, foram a escolha de famílias que buscavam passar o feriado desta terça-feira, 15, na tranquilidade da natureza. O espaço faz parte da Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) do Cambeba, uma Unidade de Conservação com 11,1 hectares.

“A gente sempre vem, porque é um lugar livre, não tem muito trânsito, consigo deixar as crianças mais à vontade", disse Nazareno Portela, 39. Os filhos de 5 e 8 anos do consultor empresarial corriam, andavam de bicicleta e brincavam na academia ao ar livre na manhã deste feriado de Proclamação da República. Segundo ele, a família ainda não tinha visto as trilhas após as obras.

No local há três trilhas: a do Cambeba, de 360 metros; a da Seduc, de 160 metros; e a trilha da Mangueira, de 370 metros. Além disso, há espaço para um viveiro de plantas, minhocário, composteira, entre outros equipamentos e atrações, mas que não estavam em funcionamento nesta manhã.

Fabrícia Freitas, 39, estava no local com toda a família e afirmou que as crianças se divertiram. Porém, destacou ter considerado as trilhas pequenas. “Achei que fosse uma coisa maior, é muito pequenininha”, disse ela, que está acostumada a passear pelas trilhas mais longas do Parque do Cocó.

O arquiteto Robson da Silva Santos, 42, também levou os dois filhos, Emily, 9, e Levi, 4, para passear nas trilhas. No domingo a família já tinha ido, encontrando o local bem mais cheio do que neste feriado. “É um espaço para poder sair da bolha urbana, desafogar um pouco”, afirmou.

A família levou lanche e aproveitou as mesas próximas à trilha da Seduc para fazer um breve piquenique. Robson conta que conseguiu pegar alguns sapotis e azeitona preta avistados no caminho para que os filhos provassem. Outras pessoas saíam com algumas mangas caídas no chão.

De acordo com o governo, a área é caracterizada por vegetação de cerrado e tabuleiro, com espécies como timbaúba, torém, macaúba e jenipapo. O espaço ainda deve ser utilizado para atividades de educação ambiental programadas. Cerca de 5 mil pessoas frequentam o espaço diariamente.

Trilhas e Recanto Ecológico do Centro Administrativo do Estado do Ceará

Endereço: Av. Afonso Albuquerque Lima, 769 – Cambeba, Fortaleza

Horários para acessar trilhas e o Recanto Ecológico: segunda a sexta-feira, das 6h às 22h; sábado e domingo, das 6h às 18h.



