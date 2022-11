Cearenses aproveitam feriado para conferir mudanças na praia do Icaraí

Feriado de sol e calor é o convite para ir à praia. Em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), os cearenses têm encontrado mudanças positivas: a faixa que era só de pedras e fortes ondas, aos poucos ganha nova vida. É assim na manhã desta terça-feira, 15.

Há décadas, as praias de Caucaia sofrem mudanças provocadas pela erosão marinha intensificada. O avanço marítimo na região fez turistas se afastarem e amedronta moradores e comerciantes, que presenciam parte das construções litorâneas sofrerem risco de desabamento. O cenário segue complexo, mas parece estar mudando.

Em outubro, foram entregues três espigões ao longo da praia do Icaraí. Com investimento de R$ 44 milhões, as estruturas são parte do Projeto de Recuperação do Litoral de Caucaia, uma parceria da Prefeitura com o Governo do Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Estou aqui há mais de cinco meses e o movimento de pessoas aumentou bastante. Até os turistas estão começando a vir”, afirma Graciele Cristina, que instalou uma pequena barraca de lona e madeira para vender bebidas próximo a um dos espigões. "Quando a maré está muito alta, ainda sobe um pouco, mas melhorou bastante.”

Para a técnica de enfermagem Lucia Pereira, que aproveitou o feriadão para sair de Fortaleza com a família, a praia está mais agradável e segura. “Essa é a terceira vez que venho aqui. Das outras vezes, não tinha o espigão ainda. Agora está melhor, tem essas barraquinhas, dá para tomar água de côco e tudo”, relata.

“Dá até para a gente tomar banho e trazer as crianças, meus netos”, completa. Lucia foi também com sua mãe e nota, como ponto negativo, a ausência de guarda-vidas.

As amigas Bete Franco e Elisângela Barbosa vieram de Paramoti e se surpreenderam com a praia do Icaraí. “Antes a gente já tinha vindo, mas desde cedo as ondas já eram pesadas. Está uma maravilha, tem essa caminhadazinha e as crianças têm mais espaço e segurança para brincar”, diz Bete.

Questionada sobre a ausência de guarda-vidas na praia do Icaraí, a Prefeitura de Caucaia afirma que os locais de operação dos guarda-vidas são compartilhados entre a gestão municipal e as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, sendo o Icarai uma área de responsabilidade dos bombeiros.

“Porém, com o aumento do volume dos visitantes, após a revitalização, a Secretaria de Segurança de Caucaia já estuda intensificar a operação na área com equipes atuando com quadriciclos e jet ski”, completa.

Os Bombeiros explicam que a corporação tem postos de guarda-vidas na praia do Cumbuco, na Lagoa e na praia do Cauípe. Além disso, atuam também com quadriciclos, que servem como postos móveis.

Avanço do mar em Caucaia

Segundo o Plano de Gestão Integrada da Orla (PGI) de Caucaia, o município sofre com o impacto de obras de engenharia costeira em Fortaleza, que "interrompeu o fluxo natural sedimentar que abastecia o litoral".

Entre 1991 e 2013, indica o documento, a praia do Icaraí e sua vizinha ao leste, a praia do Pacheco, sofreram recuo médio de linha de costa de 5,41 metros anuais. A média resulta em quase 120 metros de faixa de areia perdidos no período.

Para conter o problema, a Prefeitura decidiu, em 2011, implantar um muro de contenção ao longo de 1,37 km. O projeto, porém, mostrou-se insuficiente. Uma década depois, foram realizados serviços de enrocamento de pedras arrumadas em toda a extensão da Avenida Litorânea.

Em março deste ano teve início o Projeto de Recuperação do Litoral de Caucaia. Está prevista a construção de 11 espigões ao longo de oito quilômetros da orla do município, da Praia do Pacheco até a Praia da Tabuba. O investimento, municipal e estadual, é de cerca de R$ 174 milhões.

Tags