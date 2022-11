Defensoria Pública do Ceará inaugura sede em Iguatu

A Defensoria Pública Geral do Ceará (DPCE) inaugura na próxima quinta-feira, 17, uma nova unidade no município de Iguatu, localizado na região Centro-Oeste do Estado. O objetivo da construção é viabilizar o acesso à justiça aos cearenses. A ação será realizada no pavimento térreo do prédio da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) em Iguatu, a partir das 9 horas.

O novo endereço da Defensoria possui 244 metros quadrados que integram quatro gabinetes para defensores e estagiários, espaço para o setor psicossocial, área de atendimento e triagem, uma sala de meditação e banheiros adaptados.

De acordo com Sheila Falconeri, coordenadora das Defensorias do Interior (CDI), o local escolhido facilita o acesso à Unidade e gera maior conforto para os assistidos.

“A nova sede apresenta uma importância imensa para a cidade de Iguatu. Os assistidos terão à disposição uma estrutura ampla, confortável e acessível em localização mais central. A mudança permite excelentes condições de trabalho para defensores e servidores e, sobretudo, um atendimento de maior qualidade à população mais vulnerável”, relata.

Segundo a defensora geral, Elizabeth Chagas, a amplificação da Defensoria no interior é um compromisso da gestão, que busca firmar parcerias com instituições e órgãos públicos para consolidar este compromisso.

“Já ampliamos muito nossa capilaridade no interior, estamos trabalhando diuturnamente para garantir uma melhor estrutura aos defensores e a população com parcerias frutíferas como essa com a Sefaz. Em breve, com a finalização do novo concurso, teremos ainda mais defensores e defensoras no interior do Estado. Esse é o nosso compromisso com o povo cearense: pintar de verde Defensoria, verde de esperança e de direitos”, afirma.

A comarca conta com três defensores, bem como uma equipe de colaboradores, estagiários de graduação e estagiários Primeiros Passos. Conforme a defensora pública, Adriana Gonçalo, com a construção da nova sede no interior, a responsabilidade de garantir os direitos do cidadão deve ser reforçada.



“Uma vez que esses direitos possam vir a ser ameaçados, e eles não precisam, de fato, serem desrespeitados, a Defensoria Pública tem obrigação de atuar. O acesso à justiça tem um protagonismo ímpar. Nós precisamos de uma Defensoria Pública de qualidade, atuante, que faça a diferença na vida das pessoas mais vulneráveis de nosso município Iguatu”, aborda.

Sobre a DPCE

A Defensoria Pública é uma instituição pública que presta assistência jurídica gratuita e integral a pessoas que não tenham condições financeiras de pagar por esse serviço. Esse trabalho inclui a orientação jurídica e a defesa judicial e extrajudicial, em casos de competência da Justiça Estadual.



A Defensoria pode: entrar com ações na justiça para defender direitos; atuar em processos em andamento; defender os direitos de pessoas que estão sendo processadas; promover acordos e conciliações entre pessoas em conflito para evitar processo na Justiça.

Os núcleos da DPCE são especializados em:

Defesa do Consumidor.

Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência.

Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial.

Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres.

Situação Carcerária.

Segunda Instância e Tribunais Superiores.

Habitação e Urbanismo.

Infância e Juventude.

Serviço

Inauguração da sede da Defensoria em Iguatu

Quando: 17 de novembro (quinta-feira)

Horário: 9 horas

Endereço: Rua Dr João Pessoa, n° 1, Centro (Prédio da Sefaz, vizinho à Pefoce Iguatu/CE)

