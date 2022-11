Lyon e Nice empatam (1-1) em noite de homenagem a Benzema e sua Bola de Ouro

Lyon (8º) e Nice (9º) empataram em 1 a 1 nesta sexta-feira no primeiro jogo da 15ª rodada da Ligue 1, em que Karim Benzema foi convidado para apresentar a Bola de Ouro conquistada em outubro à torcida do time que o revelou.

O atacante do Real Madrid, ausente das últimas rodadas na Espanha devido a uma lesão, aproveitou este jogo às vésperas do intervalo da Copa do Mundo para viajar à sua cidade natal e receber aplausos dos torcedores do clube onde emergiu no futebol e de onde partiu rumo à equipe 'merengue' em 2009.

No intervalo do jogo, o estádio Decines-Charpieu ficou às escuras, com apenas o corredor de acesso ao gramado iluminado. Ex-treinadores do Lyon fizeram um corredor em homenagem a Benzema, que chegou ao Lyon aos 9 anos e lá cresceu como jogador de futebol.

Bernard Lacombe, outra lenda do Lyon, entregou o troféu ao astro de 35 anos, que se comoveu com o carinho recebido.

Poucas horas antes, Benzema havia inaugurado um afresco com sua imagem que foi desenhado em um prédio em Bron, lugar onde cresceu, na periferia de Lyon.

Apesar da presença do atacante do Real Madrid, o Lyon sofreu para evitar a derrota para o Nice, que saiu na frente aos 38 minutos com um pênalti convertido por Nicolas Pepé.

Aos 89 minutos, Alexandre Lacazette, também de pênalti, fechou o placar em 1 a 1.

O líder Paris Saint-Germain joga no domingo em casa contra o Auxerre (15º).

O PSG entra neste último final de semana antes da Copa do Mundo com cinco pontos de vantagem sobre o Lens (2º), que recebe o Clermont (10º) no sábado.

-- Jogos da 15ª rodada da Ligue 1 e classificação:

- Sexta-feira:

Lyon - Nice 1 - 1

- Sábado:

(13h00) Lens - Clermont

(17h00) Rennes - Toulouse

- Domingo:

(9h00) Paris Saint-Germain - Auxerre

(11h00) Brest - Troyes

Lille - Angers

Montpellier - Reims

Nantes - Ajaccio

(13h05) Strasbourg - Lorient

(16h45) Monaco - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 38 14 12 2 0 38 9 29

2. Lens 33 14 10 3 1 24 9 15

3. Rennes 28 14 8 4 2 29 13 16

4. Olympique de Marselha 27 14 8 3 3 23 11 12

5. Monaco 27 14 8 3 3 27 18 9

6. Lorient 27 14 8 3 3 25 20 5

7. Lille 23 14 7 2 5 26 23 3

8. Lyon 21 15 6 3 6 23 18 5

9. Nice 20 15 5 5 5 15 17 -2

10. Clermont-Ferrand FC 19 14 5 4 5 18 21 -3

11. Reims 16 14 3 7 4 15 20 -5

12. Toulouse 16 14 4 4 6 19 25 -6

13. Troyes 14 14 3 5 6 25 29 -4

14. Montpellier 13 14 4 1 9 23 28 -5

15. Auxerre 13 14 3 4 7 14 26 -12

16. Nantes 12 14 2 6 6 15 22 -7

17. Ajaccio 11 14 3 2 9 12 22 -10

18. Strasbourg 10 14 1 7 6 16 25 -9

19. Brest 10 14 2 4 8 14 27 -13

20. Angers 8 14 2 2 10 15 33 -18

