Wellington: Até dezembro, o presidente é Bolsonaro; o povo percebe que ele sumiu

O senador eleito Wellington Dias (PT-PI), coordenador da equipe de transição para o próximo governo na área de orçamento, criticou o sumiço do presidente Jair Bolsonaro (PL) após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em entrevista à GloboNews nesta sexta-feira, 11, o ex-governador do Piauí instou o atual chefe do Executivo a cuidar dos problemas do País. "Até 31 de dezembro, o presidente é Jair Bolsonaro. O povo percebe que o presidente sumiu. Daqui até dezembro, o presidente da República tem que chamar sua equipe, seu governo e cuidar das coisas do Brasil. O presidente Lula assume a partir de 1º de janeiro", criticou.

O ex-governador do Piauí disse que as críticas de Lula sobre o discurso da estabilidade fiscal não foram as únicas responsáveis pela queda do Ibovespa e da alta do dólar nesta semana.

"Aquela enganação feita com os combustíveis, agora chegou a hora de pagar a conta. Era só pela questão eleitoreira, está demonstrado agora. O aumento dos combustíveis, o aumento dos outros custos impacta na inflação. Por isso que a inflação voltou a subir", afirmou.

