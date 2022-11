"Fortaleza não usará asfalto em novas vias, só piso intertravado", diz secretário de Infraestrutura

As vias de Fortaleza, que ainda não são pavimentadas, agora devem receber pisos intertravados ao invés do tradicional asfalto de concreto. De acordo com o secretário de Infraestrutura do município, Samuel Dias, a decisão pela utilização do material teve como base fatores como a maior qualidade e a economia de recursos públicos.

"Eu posso afirmar que é uma decisão Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Fortaleza, nas novas pavimentações, usar o piso intertravado pelas suas vantagens de qualidade e econômica", disse o representante da Pasta, em entrevista para a rádio O POVO CBN, na manhã desta quarta-feira, 9.

O pavimento intertravado é um tipo de piso feito com blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre uma camada de areia e travados entre si por contenção lateral e por atrito entre as peças. Esse piso apresenta fissuras entre as peças, que permitem que a água escoe e seja absorvida pela terra com maior facilidade. Desta maneira, é mais fácil evitar alagamentos.

Segundo Samuel Dias, além da eficiência, a escolha por essa categoria de pavimento, ao invés do asfalto, também é uma questão orçamentária. "Com o passar do tempo, o petróleo aumentou de preço e todos os seus derivados, como o asfalto, acompanharam esse aumento. Chegou a um ponto que hoje é mais vantajoso realmente fazer a obra em piso intertravado", explica o secretário.

Ao contrário do asfalto, o piso intertravado ainda tem um preço de mercado mais previsível, não sendo sujeito às rápidas variações de preço do petróleo, o que facilita o andamento dos projetos de infraestrutura.

A utilização do material só não ocorrerá em áreas que já apresentam pavimentação em asfalto. Assim, obras de tapamento de buracos em vias já pavimentadas continuaram utilizando o asfalto.

O secretário de Infraestrutura ainda detalha que a Prefeitura tem um plano, com dinheiro já captado por financiamento internacional, para pavimentar mais de 1.035 ruas. Dessas, 300 já foram entregues pelo prefeito José Sarto. Outras 700 estão em obras, com previsão de entrega até o final da atual gestão.

Conforme o projeto, o foco das instalações será em áreas de baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). "Essa área abrange mais de 160 mil pessoas, que serão beneficiadas", detalha o secretário.



