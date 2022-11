Corpo de travesti é encontrado com sinais de violência no bairro Passaré, em Fortaleza

O corpo de uma travesti foi encontrado no bairro Passaré, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 3. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo foi encontrado com sinais de violência, sem identificação da vítima.

Conforme o órgão, a vítima apresentava lesões por objeto perfurante e contundente. A Perícia Forense esteve no local e o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Apesar da SSPDS ter informado que não há identificação da vitima, O POVO apurou que era uma travesti conhecida como Jessy. Ela tinha 20 anos de idade e o corpo estava dentro de um matagal de difícil acesso.

Ela teria sido morta a facadas e pauladas. Jessy estava sem peças íntimas e o vestido estava levantado, o que caracteriza a possibilidade de violência sexual.

