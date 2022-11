Drogas são encontradas dentro de uma caixa na mata no bairro Genibaú, em Fortaleza

A ação contou com a colaboração do cão farejador "Bope", que localizou a caixa contendo grande variedade de drogas

Cocaína, maconha, ecstasy e lança-perfume foram apreendidos por uma equipe da 4ª Companhia do Batalhão de Policiamento de Choque (4ª Cia/ BPChoque), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), na tarde dessa quarta-feira, 2, no bairro Genibaú, em Fortaleza. A ação policial contou com o auxílio de “Bope”, um cão farejador do Policiamento com Cães.



Durante a ação, os policiais militares receberam informações de que os suspeitos haviam escondido uma caixa em uma região de mata do bairro. Com o auxílio do cão “Bope”, a caixa contendo 200 comprimidos de ecstasy, 132 unidades de lança-perfume, 77 gramas de cocaína e 15 gramas de maconha foi localizada na área.



O material apreendido pela equipe foi conduzido ao 32º Distrito Policial (DP), unidade da Polícia Civil do Estado Ceará (PC-CE) que investiga o caso. Até o momento, nenhum mandado de prisão foi cumprido.



Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

32º Distrito Policial: (85) 3101-6104



