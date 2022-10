Unichristus atualiza matriz curricular de cursos para complementar habilidades de discentes em programação

Levar saúde à população e melhorar a qualidade de vida de quem sofre com doenças da visão. É com esse intuito que a Dra. Márcia Benevides Damasceno, especialista em Oftalmologia e aluna do mestrado da área de Ensino em Saúde do Centro Universitário Christus (Unichristus), desenvolveu o projeto Retina Fácil, orientada pelo professor Dr. Marcos Kubrusly. A iniciativa consiste em um aparelho chamado retinógrafo portátil, que possibilita a realização do exame de fundo de olho, essencial para detectar diversas doenças como glaucoma e outras patologias como diabetes e pressão alta.

O retinógrafo portátil foi desenvolvido no curso de mestrado do Centro Universitário e funciona em conjunto com um aplicativo intitulado Retina Fácil. Ao utilizar o aparelho em conjunto com o app, facilita-se o acesso à realização do exame a pessoas que não são profissionais da área da oftalmologia. “Pensamos em ampliar o alcance e impulsionar esse produto para tentar levá-lo ao mercado, diante da relevância social e do impacto que ele pode ter nas áreas de serviços de saúde mais escassos”, explica Benevides. Para isso, a Unichristus, por meio de Benevides e de Tomaz Rocha, coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica da instituição de ensino, convidaram a Impacto Protensão, empresa cearense fundada pelo empreendedor Joaquim Caracas que, hoje, acumula 21 patentes de produtos que envolvem, principalmente, materiais sustentáveis, a fazer um investimento inicial e melhorias no protótipo do equipamento.

Parceria com o Sesi Senai

A partir daí, a Impacto submeteu o projeto Retina Fácil ao edital Sesi Tech, do Departamento Regional Ceará do Sesi Senai, que estimula o desenvolvimento de soluções inovadoras, em produtos e/ou serviços, direcionados para Saúde para o setor da indústria. A parceria, que foi firmada no último dia 1º de setembro no Campus Parque Ecológico da Unichristus, vai custear o projeto em R$ 400 mil. “Acreditamos que o projeto salvará a visão de muitos pacientes que sofrem, por exemplo, com retinopatia diabética. A partir do Retina Fácil, queremos facilitar diagnósticos e melhorar a saúde de muitos”, afirma o professor Dr. Marcos Kubrusly.

Após a viabilização, o projeto deve ser levado ao mercado e também destinado à atenção básica de saúde das redes municipal e estadual. Segundo Rocha, a ideia é buscar parceiros comerciais para o produto que tenham compromisso social. “É possível que uma parte desses equipamentos possa ser disponibilizada para entidades ou localidades carentes de forma gratuita. De toda forma, com a industrialização, que agora se torna viável com os recursos do Sesi, certamente colocar este equipamento no mercado será uma realidade”, frisa.

