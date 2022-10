Rede Cuca Vôlei apresenta time para estreia na Superliga 2022/2023

O elenco que irá representar a Rede Cuca Vôlei na Superliga 2022/2023 foi apresentado nesta segunda-feira, 17, no Ginásio do Cuca José Walter. A cerimônia contou com a presença do técnico da equipe, Marcelo Negrão e dos jogadores e comissão técnica.

A Rede Cuca Vôlei será a primeira equipe do estado a disputar a elite do voleibol nacional. A competição Superliga 1XBET 2022/2023 é a principal competição de vôlei do país. A equipe irá estrear já nesta sexta-feira, 21, no Ginásio Paulo Sarasate.

A Rede Cuca disponibilizou um lote especial de mil ingressos sociais(arquibancada) que poderão ser adquiridos através da doação de 1kg de alimento ou um pacote de absorvente. Os bilhetes restantes para esta parte do ginásio serão vendidos no valor de R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Brasil perde para Sérvia e fica com o vice mundial pela quarta vez no vôlei feminino

Campeã brasileira, cearense Marina Lima disputará jogos Pan-Americanos Universitários

Rede Cuca Vôlei inicia venda de ingressos para estreia na Superliga; veja os valores

Para garantir o ingresso social especial, o torcedor deverá efetuar a compra do bilhete no site da Bilheteria Virtual e trocá-lo pelo quilo de alimento, ou pacote de absorvente, na entrada do Ginásio no dia da partida (sexta-feira, 21 de outubro). O valor pago pelo ticket será de apenas R$ 2,00, referente a taxa cobrada pelo próprio site de vendas.

Além da arquibancada, os torcedores cearenses também poderão comprar ingressos para o setor de “cadeiras”. Estas entradas serão comercializadas no valor de R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia).

O último setor disponibilizado pelo time cearense foi o “quadra/vip”. Entretanto, em apenas duas horas de vendas, todos os ingressos destinados a este local da quadra foram comercializados. Cada bilhete custou R$ 75,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia).

Todos os bilhetes estão sendo vendidos através da Bilheteria Virtual. Para finalizar a compra, o site irá cobrar uma taxa de R$ 2,00. (Com Guilherme de Andrade)

Tags